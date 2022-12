Tamara Falcó, enganyada pel nou xicot? Treuen a la llum una altra traïció

Tamara Falcó té nova parella, un dels millors amics del seu expromès. Parlem d’Hugo, un empresari d’èxit que coneix des de fa anys i amb qui ara hauria volgut provar sort després de la cancel·lació del seu compromís. El seu ex, Íñigo Onieva, va haver de confessar haver-la enganyat amb diverses dones després de la publicació d’uns vídeos que van acabar provocant la ruptura. Ara, ella torna a estar il·lusionada amb aquest amic, el qui hem sabut que anava a ser el padrí d’un futur fill amb Íñigo.

L’ex de Tamara s’ha pres aquesta relació com una traïció de l’amic, tal com ha reconegut en unes declaracions que han filtrat a Sálvame. Diuen que li ha enviat uns àudios en els que hi hauria “insults, acusacions i alguna amenaça”. L’acusa d’haver-se declarat a Tamara, l’ex del seu millor amic, quan només ha passat un mes des de la ruptura: “Tu eres el talp i ara ets la rata. T’atreveixes a fer una traïció així i a aprofitar-te d’una dona vulnerable. Tens sort que m’hagi assabentat d’aquesta manera, perquè hagués anat a casa a trencar-te el cap. Ets un nou ric, un trepa social, tòxic i nociu”, li hauria dit.

#VÍDEO | Íñigo Onieva confirma su enfado con Hugo Arévalo, la nueva ilusión de Tamara Falcó: "Iba a ser el padrino de nuestro hijo" https://t.co/CDMxqL8Ax7 pic.twitter.com/AZLo7cqjIK — CHANCE (@CHANCE_es) December 16, 2022

Tamara Falcó, enganyada una altra vegada per la nova parella?

Doncs bé, ara la història es complica. El programa de Telecinco, Fiesta, ha assegurat aquest cap de setmana que el nou xicot de Tamara la podria haver enganyat: “Tamara i Hugo van anar junts a una boda a Dubai, en la que ell va declarar-se i ella va rebre el ram. Només una setmana després, ell hauria fet un petó “a una noia rossa i estrangera” després d’anar molts anys al seu darrere”. Així ho ha confessat la noia en qüestió en el missatge que envia al periodista Saúl Ortiz.

Tamara, en una foto amb Íñigo i Hugo | Telecinco

Tamara no s’ha pronunciat sobre aquesta presumpta infidelitat, com tampoc no ho ha volgut fer gaire sobre els primers dies amb Hugo: “Només diré que ens hem vist un parell de cops”.