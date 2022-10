Rosalía, sincera sobre la relació amb Rauw: “Compromís i amor romàntic”

Rosalía continua vivint en un núvol gràcies a l’èxit increïble que l’envolta. La cantant de Sant Esteve Sesrovires protagonitza aquesta setmana les portades de Vogue Espanya i Vogue Itàlia, dues edicions que la seleccionen com a protagonista i que l’entrevisten en una conversa molt completa en què ha parlat sobre música i amor.

La fama l’ha ajudat a tocar el cel, però li ha canviat la vida radicalment fins al punt que mai no tornarà a ser anònima. Aquest és un dels motius pels quals ha hagut de canviar la seva rutina i deixar de fer coses pròpies de la seva edat. Mai no se la veu de festa per discoteques, per exemple: “Si treballés en una altra cosa sempre estaria de festa en locals d’oci perquè m’agrada molt estar envoltada de gent. Per la meva professió he d’aïllar-me, però, ja que ho necessito per rendir bé”, diu tot fent referència a la gran majoria de nits que passa tancada a casa component o descansant al sofà.

Rosalía se sincera en una entrevista molt completa | Instagram

Rosalía se sincera sobre la seva relació de parella com mai no havia fet

L’exitosa artista surt amb Rauw Alejandro des de l’any passat, una relació que cada cop és més formal. En un principi no es deixaven veure junts, un hermetisme que es contraposa amb tot el que ha explicat ella ara: “Per mi no hi ha res més maco que el compromís. Això també es trasllada a l’amor romàntic o l’amor de parella, com tu vulguis anomenar a tenir un company en la teva vida. Aquest és l’amor que crec que val la pena, posar tot el teu cor en compartir la teva vida amb algú, en pensar a llarg termini i estar allà per a la persona. No només per divertir-se, estimar i anar amb tot”.

Rosalía ha reconegut que creu molt en el destí i que, si ha acabat amb Rauw, és perquè havia de passar: “A vegades arriba algú clau en la teva vida perquè havia de ser així i tot agafa sentit d’alguna manera. Aquest és com un puzle perfecte perquè, fins i tot, hi ha vegades que les coses no acaben sent com tu t’esperaven però, al final, si ho penses bé t’adones que el pla de Déu és perfecte”.

La cantant protagonitza la portada de Vogue | Instagram

La cantant, amb els peus a terra gràcies a la família i els amics que l’envolten

Rosalía té clar que per continuar amb els peus a terra necessita estar envoltada de la gent a qui s’estima: “És molt diferent estar a un espai segur amb la família i exposar-te a persones que només veuen un reflex teu, no veuen qui ets en realitat. Hi ha una hostilitat en aquest entorn que és completament oposat al que et pot arribar a reconfortar, de la gent que et baixa a la terra i que et coneix de debò”.

L’artista reconeix que és molt perfeccionista, el que creu que es nota en la seva manera de treballar: “Crec que la millor manera d’honrar un disc passat és fer-ne el següent. Moltes vegades quan faig un àlbum sento que no he aconseguit del tot el que volia. No passa res… Si encara tinc necessitats, preguntes, desitjos o esperances tot això em donarà ales per fer un altre disc. Has de saber quan deixar-ho marxar, deixar la meva personalitat, el meu caràcter i sortir de la meva tendència al perfeccionisme. Has de saber quan deixar el perfeccionisme a un costat”.