El ritual de Tamara Falcó abans de la boda per evitar la mala sort

La filla d’Isabel Preysler, Tamara Falcó, ha explicat en la seva entrevista setmanal a El Hormiguero el ritual que han fet a casa seva per evitar la mala sort just abans del casament. Abans d’explicar això, però, el presentador del programa, Pablo Motos, li va preguntar per les crítiques que ha tingut pel seu pes. “M’he assabentat avui aquí que s’han ficat amb tu pel teu pes”, li deia Motos, al que Falcó no va voler respondre en aquell moment. La marquesa de Griñón va dir que abans volia explicar una altra cosa. “Saps allò que vam parlar l’altre dia de la mala sort? Em van enviar dos santers a casa per treure’m la mala sort“, va explicar Falcó, que està a punt de passar per l’altar amb la seva parella, l’empresari Iñigo Onieva, amb qui es va reconciliar després que li posés les banyes.

I en què consistia aquest ritual dels santers? Segons Falcó van posar encens a tota la casa i ella va haver de tirar aigua beneïda “per tot arreu”. També van trucar sacerdots perquè la marquesa estava “preocupadíssima”. “Això pot tenir algun efecte?”, li va preguntar Falcó a Pablo Motos mentre el presentador reia.

Tamara Falcó parla sobre el ritual que ha fet contra la mala sort – Antena 3

Tamara Falcó, molt indignada amb els qui la critiquen pel pes

Falcó no va evitar parlar de la qüestió del seu pes. En els últims dies hi ha hagut rumors sobre l’ingrés de Tamara a una luxosa clínica de dejuni a Marbella per perdre deu quilos, però la marquesa de Griñón ho ha negat. “Estan tot el dia dient-me a veure si perdré deu quilos per la boda. I jo els hi dic: Perdi’ls vostè! Puc estar més prima o menys, però perquè si el vestit me l’estan fent a mida he de perdre deu quilos?”, va etzibar Tamara Falcó abans d’afegir un “perquè a tu et ve de gust? Doncs no”.

A la marquesa li indigna que li preguntin a ella per la seva talla i pes mentre al seu promès ningú li qüestiona res. “Ningú li ha preguntat a l’Iñigo a veure si ell perdrà deu quilos”, va assegurar. “A mi, com estic vivint un moment pletòric, tot el que diuen em rellisca, però això pot acabar provocant anorèxia perquè, de sobte, tot el món t’està dient que estàs gras. Hauríem de ser més curosos”, va concloure.