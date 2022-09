Ricky Martin demanda el nebot i exigeix 30 milions de dòlars

Ricky Martin torna a acaparar titulars escandalosos per una història tèrbola. El seu nebot va acusar-lo per assetjament, el que va afectar moltíssim la imatge pública de l’exitós cantant encara que el jove no va poder demostrar-ho i el jutge va arxivar la causa poc després. La justícia va donar la raó a Ricky, que va mantenir la seva innocència en tot moment. Quin ha estat el següent pas? Que ara és ell qui ha denunciat el nebot.

Diversos mitjans nord-americans expliquen que Ricky Martin ha presentat una demanda contra el nebot per delictes d’extorsió, persecució maliciosa, abús de dret i danys i perjudicis. En total, la suma de la indemnització que li demana arriba als 30 milions de dòlars. Com ho justifica? En assegurar que l’acusació del nebot va suposar la cancel·lació de diversos contractes milionaris i projectes artístics presents i futurs.

Ricky Martin assegura que el nebot va realitzar accions “temeràries, malicioses i culposes” amb l’únic objectiu de coartar les seves oportunitats de negoci i destruir-lo públicament. Per a això voldria 20 milions de compensació, als que se sumen 10 milions més que correspondria als negocis que diu haver perdut per culpa seva. A més a més, no oblidem que el nebot hauria de pagar tots els interessos, costes i honoraris dels advocats en cas que el jutge doni la raó al cantant.

Ricky Martin, en un photocall | Europa Press

Ricky Martin anirà fins al final contra el nebot com a venjança

Ricky Martin només ha concedit un parell de declaracions sobre les acusacions que va fer el nebot contra ell, les que va catalogar d’absolutament falses. Cal recordar que el noi, de fet, va intentar desistir en les seves pretensions poc després d’haver-les presentat. Ara les coses es compliquen per a ell, que podria ser condemnat a pagar una multa milionària a un tiet que no dubta en carregar contra ell com a venjança.