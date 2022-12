La milionària Patricia Donoso, a quiròfan en una operació de 400.000 €

Patricia Donoso viu una vida de multimilionària a Miami gràcies al seu matrimoni amb un dels assessors de Donald Trump. L’advocada s’ha fet famosa a Espanya per la presumpta aventura que hauria tingut amb Ortega Cano, un affaire que va donar ales a Sálvame per entrevistar-la diverses vegades. Ha participat a realities i ha concedit moltes declaracions, però si es parla d’ella recentment és per les múltiples operacions estètiques que s’ha realitzat.

Juntament amb el marit, s’han sotmès a dues operacions estètiques que els haurien costat moltíssims diners: “He estat 15 hores a quiròfan i m’he gastat 400.000 € en aquesta operació de nas. Ens ha operat el cirurgià de les Kardashian i sí, les nostres cares costen més que el cul de Jennifer López”, assegura a Lecturas.

La dona assegura que s’ha sotmès a tres liposuccions, una reducció d’estómac, un augment de pit i una rinoplàstia. En aquesta darrera intervenció, assegura que el postoperatori ha estat molt dolorós: “En despertar-me, no feia més que cridar del dolor. Tenia quatre tubs per drenar i cada vegada que em movia, es taponaven. Cridava que m’injectessin morfina, oxicodona o droga directament”.

Patricia Donoso es grava abans d’entrar a quiròfan | Telecinco

Patricia Donoso comparteix imatges del preoperatori per explicar millor què volia fer-se

L’operació ha estat complicada perquè havien d’agafar la seva cara, aixecar-la i tornar-la a enganxar amb els músculs i nervis llisos. Volia polir la seva cara perquè la tenia molt rodona i fer que els ulls quedessin més oberts. L’altra operació de la que està més orgullosa és la del nas: “El tenia totalment enfonsant i tort. Vaig haver d’anar descobrint com estava a quiròfan amb molt risc de sagnat”.

Ensenya els retocs que s’ha fet | Telecinco

A Sálvame ha compartit unes imatges del preoperatori en què es veuen dibuixades les galtes, el que demostra que també s’hauria retocat aquella part. Una dona que ha passat per quiròfan unes quantes vegades i que queda clar que no té por al bisturí.