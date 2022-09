Nena Daconte: “La teràpia i la medicació m’han salvat la vida”

Nena Daconte va ser un dels grups de música revelació entre el 2006 i el 2008, anys en què van publicar les seves dues cançons més icòniques: En qué estrella estará i Tenía tanto que darte. La seva vocalista era Mai Meneses, que va tocar el cel de la mà del guitarrista Kim Fanlo després de guanyar fama com a la primera expulsada de la segona edició d’Operación Triunfo. Ara reconeix que no va viure aquella època amb amargor, encara que va ser dur veure que ningú no demanava la seva signatura i als companys sí: “Era la perdedora i crec que aquell trauma va sortir després”.

Ella va acabar trencant el grup per culpa de les baralles amb els companys, el que va derivar en un judici amb l’ex que va afectar molt la seva salut mental. I precisament sobre això parla al llibre autobiogràfic que acaba de publicar. Aquests darrers anys han estat complicats per a ella, una època convulsa en la que ha patit depressions i brots psicòtics. El problema va ser que intentava sentir-se millor amb si mateixa a través de l’alcohol i les drogues, el que no la va ajudar gens. L’única solució que ha trobat? Anar al psicòleg i parlar dels problemes que travessava: “La teràpia i els medicaments m’han salvat la vida. En tots els forats negres que he estat, m’he adonat que era perquè no tenia informació ni coneixement sobre el que era la intel·ligència emocional”, diu a El Español.

Nena Daconte reapareixia públicament en una festa el passat juliol | Europa Press

Mai Meneses revela que ha patit tres brots psicòtics

Mai revela que va tenir un primer brot psicòtic el 2010, moment més àlgid de la carrera artística: “Posteriorment en vaig tenir dos més… Creia que parlaven de mi a totes hores, sentia que em visitaven fantasmes, creia que podia controlar la pluja i que podia parlar amb els arbres. M’ha passat tres vegades i no vull que em passi una quarta… Jo em vaig enganxar a les paranoies. Em semblava una vida irreal molt divertida, però anava al metge i tot desapareixia. En aquell moment veia que havia deixat de ser el centre de l’univers i que tornava a una rutina avorrida. Finalment vaig aprendre que aquesta és la vida a la que t’has d’agafar”.

Nena Daconte publica un llibre sobre el seu pitjor moment | Instagram

La cantant ha estat al pou, tal com reconeix, però deixar de consumir drogues l’ha ajudat moltíssim. Gràcies a l’ajuda dels psicòlegs i de la medicació ha aconseguit estabilitzar-se i gaudir d’una vida més tranquil·la. De tot això parla en un llibre que està promocionant també per ajudar altres persones. Mai Meneses ho ha passat malament i confia que el seu testimoni pugui donar ales a altres persones a acudir a un professional per intentar superar un moment tan complicat.

“La malaltia mental ha marcat la meva vida els darrers 12 anys”, arriba a etzibar. Assegura que no li fa cap vergonya reconèixer-lo i recalca la importància d’acudir al metge i també de parlar obertament sobre un tema que afortunadament cada cop és menys tabú.