Mor als 34 anys un actor espanyol després d’un any lluitant contra el càncer

L’actor i artista visual, Antonio Ibañez ha mort aquest dimarts als 34 anys després d’una dura lluita contra el càncer que va començar ara fa 13 mesos. Ibañez, que havia tingut papers minoritaris en diferents sèries espanyoles d’humor, com per exemple Aída o La que se avecina, tenia un limfoma del qual ell mateix va informar en les seves xarxes socials. De fet, ha estat a Instagram on s’ha compartit per primera vegada la mort de l’actor, ja que el seu equip de representació ha penjat una fotografia explicant la tragèdia: “Avui és un dia trist. Ha mort Antonio Ibañez, gran actor, gran artista, però millor persona. El nostre condol a familiars i amics”.

L’actor i artista havia decidit dedicar-se a les seves dues passions per igual. En aquest sentit, tot i que se l’havia vist tenint papers minoritaris en algunes sèries, també tenia temps per pintar els seus quadres i explorar amb els colors. Era tanta la seva passió que quan va començar la quimioteràpia va continuar pintant. D’ençà que va començar a tractar-se el càncer el dos de juliol de l’any passat, semblava que la situació estava controlada, però fa uns mesos la seva salut va empitjorar fins arribar al moment de no poder més i va acabar morint.

Primera fotografia explicant el càncer / Intsagram

Un comiat commovedor

Com ja ha explicat el seu equip de representació, Ibañez era una persona molt transparent i volia viure la seva vida amb els seus seguirdors. És per això que també ha deixat un missatge emotiu a Intagram, ja que així la gent que ha estat el seu costat ha pogut llegir com s’acomiadava de tothom. “He lluitat amb totes les meves forces però no he aconseguit guanyar aquesta batalla. Tènia moltes ganes de viure i continuar creant art. Així i tot, podreu veure, sentir i tocar les meves energies més pures en tots els meus quadres. Allí us podreu perdre en la meva ànima bufona i generosa”, ha deixat escrit l’actor.