Miki Nuñez parla dels seus pitjors moments: ansietat i trastorn alimentari

Miki Nuñez continua triomfant gràcies a la fama que va obtenir a Operación Triunfo i, més recentment, a Eufòria. El cantant de Terrassa viu un moment professional molt dolç, però sembla que això no és suficient per tenir-lo del tot content. Aquest diumenge ha ofert una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio en la que ha confessat, precisament, la mala època personal que travessa.

El primer que ha deixat clar és que no vol deixar de viure a Terrassa: “La família és molt important per a mi i no puc marxar de Terrassa fins que els meus avis morin. Tinc la sort de tenir-ne els quatre vius, el que no és habitual als meus 26 anys. En el disc nou que estic promocionant, el primer single li dedico a una de les meves àvies”.

L’estiu vinent faran cinc anys del càsting que li va canviar la vida, un pas per OT que reconeix que ha estat “el trampolí i el millor aparador” que ha tingut. Pel que fa a l’actuació d’Eurovisió, ha tret a la llum un secret del funcionament de TVE que no se sabia fins ara: “El primer que et diuen és que hauràs d’estar set mesos sense publicar cap cançó teva i treballant gratis per assajar el mateix tema mil vegades. Allò em va donar molta repercussió, però va ser dur perquè vius d’una cançó durant mig any. Bé, en realitat és el voluntariat més gran que he fet perquè no et paguen per anar a Eurovisió. No et deixen descansar, et fan fer exercici i també et preparen un viatge rere un altre”.

🔊 @mikinunez, a @elsuplement: "Mai seré feliç amb el meu físic. Vaig tenir un trastorn alimentari i vaig demanar ajuda, però és com els fumadors: seràs exfumador tota la vida"https://t.co/fR9EDBshls pic.twitter.com/R04fw82b2o — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) December 4, 2022

Miki Nuñez revela que ha hagut d’anar al psicòleg

“En aquell moment vaig descobrir l’ansietat, vaig aprendre què era no poder agafar aire, marejar-se, tenir la sensació de dolor al coll… Vaig demanar ajuda als meus pares i vaig començar a acudir al psicòleg. Durant un any sencer, vaig tenir la sensació d’arcada en posar-me el dit al coll i de notar que em faltava l’aire. La gent, mentrestant, pensava que jo estava en un núvol… Encara continuo anant al psicòleg cada setmana i em va fantàstic perquè surto d’allà renovat”, afegeix.

En Miki Nuñez ha revelat que quan era més jove va patir un trastorn alimentari: “Un dia vaig decidir que després de menjar estava bé vomitar perquè així no m’alimentava el que he menjat. En adonar-me del que estava fent, vaig demanar a la meva mare que anéssim a una nutricionista i a un psicòleg. Vaig intentar anar al psicòleg de la Seguretat Social i espero que no… Aquest trastorn el vaig poder superar, però és molt seriós i té un punt que si has tingut un trastorn alimentari, el tindràs tota la vida. Hi ha vegades que et lleves i et veus gras. Tinc una cosa que es diu dismòrfia física, que consisteix en què els meus ulls veuen una cosa que en realitat no és certa. A més a més soc hipocondríac… Mai no estaré content amb el meu físic. És difícil i, a tot això, se li suma que la gent et miri i opini de tu”.

Miki Nuñez se sincera en una entrevista | Catalunya Ràdio

El cantant està preparant el seu tercer disc, en el que ja té les cançons escollides per començar a gravar-les: “Has d’agradar als caps de la discogràfica i també als fans. Ara em guanyo bé la vida gràcies a la música, però guanyo molt menys del que genero. Hi ha gent que guanya molts diners a costa meva… però jo no pago el meu disc. La discogràfica m’ho paga tot”.

Pel que fa a la seva parella, ha dit que li encanta que tots dos treballin en la música perquè s’entenen. Una entrevista molt completa que ha servit als fans per conèixer-lo una mica més.