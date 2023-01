Miguel Lago revela que la dona gairebé mor en el part de la tercera filla

Miguel Lago ha tret la llum el gran ensurt que va viure en el part de la seva tercera filla. El periodista, conegut per col·laborar amb Risto a Todo es mentira i amb Sonsoles Ónega a Y ahora Sonsoles, diu que la dona gairebé mor en el naixement de la petita. Què va passar? “Conec el cas de primera mà i te’l puc explicar en un minut i mig. El part anava bé i no hi havia cap problema. De fet, vam trucar a la seva mare i ens vam fer fotos. De sobte, allò semblava que s’havia desprès com una mànega d’una aixeta. La meva dona va començar a sagnar, se la van endur a quiròfan amb urgència i allà van haver de posar-li un baló de Bakri”.

El còmic reconeix que van ser unes hores molt angoixants: “Ha passat temps i ara ho puc explicar amb tranquil·litat, ja que aquell dia Déu no va voler que li toqués a la meva dona. Insisteixo, no va morir perquè no li tocava“. De fet, encara ara continua agraint la feina i ajuda que van rebre de l’equip de l’hospital: “Va passar la nit a l’UCI mentre la petita es recuperava perquè havia nascut prematura. La meva donar va tornar a l’habitació dos o tres dies després i al cap de nou dies ja estàvem tots a casa”.

Miguel Lago recorda el part més complicat de la seva dona

“L’ensurt més gran que he passat va ser aquell, el moment en el que vaig sentir autèntica por. A mi em va venir un metge i em va dir que la meva dona estava en un risc vital clar, aquella frase…”, explica. Li van dir que aquella era una complicació que podia patir qualsevol dona que ja hagués experimentat diversos parts.

Miguel Lago publica fotos amb la filla | Instagram

Una història que ha compartit quan estaven parlant d’Alice Campello, la dona d’Álvaro Morata. Ella ha patit exactament el mateix cas en el part de la seva quarta filla. Ara ja ha sortit de l’UCI, però el futbolista coincideix en què aquest també ha estat un dels ensurts més grans que ha viscut mai.