Quant costa que Kiko Rivera canti a la teva boda? Tarifes desorbitades

Els casaments cada vegada són més i més cars, un dia especial per als nuvis en què les despeses es multipliquen. La música acostuma a ser un element en el que més diners es gasta, tenint en compte les tarifes que apliquen els DJ i les bandes que toquen en directe. El programa de Telecinco Socialité ha volgut investigar quant costaria contractar alguns dels famosos espanyols de més renom, els qui ofereixen tocar algun dels seus temes durant el moment del ball.

Entre els noms amb qui s’han posat en contacte destaca Soraya, per exemple, que canvia de tarifa depenent de la petició dels nuvis. Si la volen a ella sola, la poden tenir per 6.500 €. En cas que prefereixin que actuï envoltada de ballarins, parlem de 7.500 € per només 45 minuts o 9.000 € per 75 minuts. Una altra que no és barata és Melody, coneguda pel seu èxit de El baile del gorila. En el seu cas, pots contractar-la per 6.500 € si canta mitja hora, 8.000 € per una hora o 10.500 € a canvi de dues hores de concert.

Kiko Rivera i Azúcar Moreno ofereixen actuacions a canvi de molts diners

El programa també ha tret a la llum les tarifes d’Azúcar Moreno, que estan disponibles entre 8.000 i 10.000 € si les contractes durant 70 minuts. Núria Fergó pot cantar en la boda per només 5.000 € amb un piano de cua, encara que d’ella no informen sobre quanta estona seria. Natalia, per la seva banda, treu partit al seu pas per OT en guanyar 3.500 € a canvi de cinc actuacions durant 20 minuts.

També han aconseguit saber quant cobra Kiko Rivera a aquells nuvis que s’interessen pels seus serveis. Si volen que faci de DJ durant el ball, hauran de pagar-li 7.000 € per cada hora. A més a més, demana que li paguin el sopar a ell i a tres persones del seu equip.

Amb tot això s’ha pogut comprovar que tenir un cantant famós a la teva boda no és gens assequible, uns preus desorbitats als que s’ha de fer front a canvi de tenir una petita estrella cantant en directe.