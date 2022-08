Kiko Matamoros explica com ha canviat la seva relació amb les drogues

Kiko Matamoros ha parlat obertament sobre els problemes amb les drogues, els que ha arrossegat durant molts anys. Ara que comença a trobar-se millor, no s’ha tallat a l’hora de reconèixer que a Supervivientes s’ha adonat que continua tenint moltes inseguretats: “Allà em vaig veure envoltat de gent més jove, que físicament responen d’una altra manera en situacions extremes. Em vaig sentir malament en aquest sentit i m’afecten especialment les bromes al voltant d’això. M’he sentit fràgil“.

Ara bé, haver de marxar a Hondures ha tingut coses bones. La més important és que s’ha vist forçat a abandonar definitivament l’addicció a les drogues: “He deixat enrere les meves addicions. Fa cinc mesos que no consumeixo res. Les addiccions són per a tota la vida, ho sap qualsevol que tingui una addicció. La lluita contra això? De debò que la porto bé i que no em condiciona en absolut. Tinc claríssim el que vull, que és defensar la meva salut per sobre de tot i la felicitat de la gent que m’estima”.

En un al·legat molt sincer, el col·laborador de Sálvame assegura que ha parlat d’aquest tema amb els companys i amics: “Saben que el que dic és cert i que si algun dia tinc una recaiguda no tindré cap vergonya en reconèixer-lo públicament. Fa una mica més de cinc mesos que estic fora d’aquesta història i no crec que m’hagi afectat en el caràcter ni en res. De fet, crec que el que m’afecta en el caràcter és un tònic que té cafeïna i que em prenc a la nit. D’alguna manera aquest és un substitutiu que m’ajuda a estar despert i a rebutjar qualsevol temptació d’estar-ho d’una altra manera”.

Rafa Mora i Kiko Matamoros no poden ni veure’s a Sálvame | Telecinco

Kiko Matamoros analitza el seu comportament

Des del programa del cor de Telecinco han fet que Kiko Matamoros es posés en mans de Cristina Soria perquè abordi el comportament irascible que ha mostrat en les darreres intervencions: “No només me n’adonava, sinó que era conscient que estava en una situació gairebé límit per culpa de diferents circumstàncies. El meu comportament no ha estat el millor. A mi tot això m’ha provocat dolor i rebuig. Només vull dir que hi ha comentaris que fan mal i per això reaccionava així”, diu tot fent referència a les darreres discussions que ha protagonitzat amb els companys del programa.