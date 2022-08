Julia Janeiro, maleducada en un enfrontament molt tens amb la premsa

Julia Janeiro ha demostrat més d’una vegada que és una noia amb caràcter. La filla gran de Jesulín de Ubrique i María José Campanario vol fer-se un nom com a influencer, però sempre sota les seves condicions. No vol que els periodistes del cor li preguntin sobre la seva vida privada, el que complica que realment pugui arribar a tenir fans. La noia ha protagonitzat un tens enfrontament amb un reporter d’Europa Press, tal com ha mostrat el programa Socialité aquest cap de setmana.

La setmana passada, els seus pares va aparèixer a la portada de la revista ¡Hola! en el primer reportatge des que han estat pares d’un altre nen. Com era d’esperar, molts han volgut saber què opina Julia sobre aquestes fotografies cobrades pels seus pares. La periodista Gema Mirón deixava clar que a la noia no li ha agradat que els pares fessin aquesta portada: “L’exclusiva ha sentat bastant malament a Julia. Respectem que ella no vulgui parlar amb nosaltres, però ha d’entendre que el reporter li pregunti sobre el tema perquè és la seva mare qui ha parlat d’ella. No pot ser que li molesti, fins i tot, la seva presència”.

Julia Janeiro enfadada amb la premsa | Telecinco

Julia Janeiro, maleducada amb la premsa

En el vídeo es veu el reporter demanant-li perdó abans de res i dient que no la volien molestar. Aquesta afirmació era la primera que enfadava Julia, que no es tallava: “Si no voleu molestar, ja podeu marxar-vos d’aquí. No us diré res perquè jo no he venut res, així que a mi em podeu deixar en pau“, deia visiblement molesta i en una actitud bastant altiva. El periodista li prometia que la respectarien, però ni tan sols això la calmava: “Sí, és clar, ja veig com respecteu. No respecteu a ningú, això és el que us passa. Així que no us contestaré a res. Crec que ha quedat tot bastant clar. Feu les preguntes als meus pares, jo no he venut res”.

Poc després, entrava al cotxe i tancava la porta amb un fort cop que deixava el reporter amb la pregunta a la boca. Tenint en compte que són els pares els qui han venut l’exclusiva per la qual ara li pregunten a ella, el més lògic seria que s’enfadés amb ells i no amb els periodistes que fan la seva feina. Una noia maleducada que torna a deixar clar que no li fa cap gràcia ser filla d’una parella tan famosa per l’alta repercussió mediàtica que això implica.