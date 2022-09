Juan Muñoz, ingressat d’urgència: “M’hauran d’operar”

Juan Muñoz ha compartit una fotografia des de l’hospital que ha preocupat els seguidors, que estan pendents d’ell una altra vegada des que concursés a Supervivientes en la darrera edició. Com era d’esperar, molts s’han preguntat què li havia passat i per què apareixia ingressat. El guix al braç era una pista: “Després d’una caiguda, afortunadament només m’he trencat el canell i estic a l’espera que m’operin. Gràcies pel bon tracte als professionals de l’Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Últimament no caic molt bé…”, prosseguia amb l’humor que el caracteritza.

L’humorista ha deixat clar que haurà de passar per quiròfan per culpa del trencament de l’os, el que ha donat ales als seguidors per enviar-li missatges d’ànims en què li desitgen que es recuperi aviat. Molts companys de televisió també han volgut escriure-li, el que demostra que encara compta amb amics després de les polèmiques que ha protagonitzat recentment.

Juan de ‘Cruz y Raya, a l’hospital | Instagram

Juan Muñoz, a primera línia mediàtica després de la crítica a José Mota

Cal recordar que el membre de Cruz y Raya va abandonar Supervivientes en no veure’s capaç de continuar a l’illa deserta. Va veure’s superat i tampoc no comptava amb cap suport, el que va fer que preferís renunciar al premi i tornar a casa. Aquesta aventura televisiva li va arribar gràcies a l’al·legat ple d’odi que va deixar anar contra el seu antic company, José Mota, a qui va dir de tot en una entrevista que concedia un dia en què estava fora de si i “una mica begut”. Posteriorment li va demanar perdó, el que no va ajudar a reduir les crítiques que va rebre ell per aquest atac a l’excompany.

“No puc aguantar més. És hora de dir la veritat sobre aquest senyor que es diu José Mota i que és mala persona. Ha estat incapaç de dir-me que li sap greu que hagi mort la meva mare. Han estat molts menyspreus i hi ha hagut moltes coses que m’han fet mal. Mai no ha estat amic meu. És molt dur reconèixer això perquè és el padrí del meu fill, però mai no s’ha preocupat d’ell. José és molt prepotent, els diners i la fama el van canviar. Hi ha persones que som vocacionals i n’hi ha d’altres que es mouen pels diners”, va arribar a etzibar contra ell.