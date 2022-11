Jorge Javier, sobre la seva vida sentimental: “Nostàlgia i frustració”

Jorge Javier Vázquez continua mantenint molt bona relació amb el seu ex, el conegut com P., al qui sempre ha considerat com el gran amor de la seva vida. Van estar junts més d’una dècada, el que els dona ales a seguir junts com amics i aprofitar la confiança que es tenen per fer viatges junts.

El presentador de Sálvame ha reconegut en la seva columna de Lecturas que ha pensat molt en ell aquesta setmana, el que sembla que sempre li passa quan viatja a Barcelona. Va ser aquí on es van conèixer, a l’interior d’una botiga, una història que no havia explicat fins ara: “L’hotel de Barcelona en el que m’allotjo durant la promoció del meu llibre està just davant de la botiga en la que vaig conèixer P., el que em va donar ales a explicar-li a Cristina els inicis de la nostra història d’amor mentre passegem per la Diagonal. M’encanta recordar la història, però alhora em produeix certa melancolia perquè, si m’hi fixo, fa uns catorze anys que no m’enamoro”.

La seva va ser una relació passional “i bèstia”, un enamorament que Jorge Javier mai no havia sentit: “L’última vegada que em vaig enamorar va ser d’ell i, des de llavors, no he tornat a sentir aquesta sacsejada sísmica que posa el teu cos de l’inrevés i que aconsegueix donar-li bellesa a la vida que ens sembla gastada de tant fer-la servir”.

Jorge Javier i Paco, en una de les portades que van protagonitzar | Diez Minutos

Jorge Javier reconeix que no ha tornat a enamorar-se des que va trencar amb Paco

Jorge Javier lamenta que des que va trencar amb P. no ha tornat a sentir cap sentiment així: “No ha aparegut ningú en la meva vida que m’hagi fet mínimament gràcia. Fa molt que no sento allò de tornar-se boig per algú. I no ho descarto perquè m’agrada viure amb aquesta sensació, continuo pensant que la vida pot continuar sorprenent-te fins al final”.

Al mateix temps, però, reconeix que no té del tot clar si realment té ganes de tornar a enamorar-me perquè sap que aquest sentiment també provoca frustració: “Dia que passa sense haver-te enamorat és un dia que corre en contra teva. La idea de l’enamorament pot arribar a convertir-se en una cosa obsessiva que et pot conduir a la desesperació i no vull viure així. Si t’enamores és maco, però aquestes etapes en les que no estàs enamorat pots arribar a oblidar-te de viure perquè et deixes envair per l’angoixa i això no pot ser”. Unes reflexions que treuen a la llum com se sent el presentador quan pensa en la seva situació sentimental.