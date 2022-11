Jacobo Ostos embogeix en directe en un enfrontament fortíssim amb un veí

Jacobo Ostos havia estat desaparegut de la televisió durant molt de temps. Després d’una temporada sense notícies, el programa de Telecinco Fiesta ha anat fins a casa seva i s’ha assabentat que els veïns no estan gens contents amb ell.

De fet, algunes de les persones que viuen a prop han etzibat que és “un autèntic malson” conviure en el mateix carrer que la casa del DJ i el fill del torero perquè els seus inquilins encadenen una festa rere una altra i sempre fan “molt soroll“.

La situació entre Jacobo i la resta de persones del veïnat és molt tensa i les càmeres del programa n’han estat testimoni. De fet, han emès en directe una forta discussió amb enfrontament inclòs. Li retreuen que llogui la casa a gent jove que organitza festes molt sorolloses a altes hores de la matinada: “Les festes duren diversos dies i afecten la resta de cases per culpa del soroll o la brutícia en el barri”.

Jacobo Ostos s’enfronta als veïns | Telecinco

Jacobo Ostos acusa un veí d’haver-lo amenaçat fora de càmera

El noi va voler defensar-se davant de les crítiques d’un dels veïns, que no va dubtar en enfrontar-se a ell en directe: “La televisió és una arma de doble tall. Tu em pots denunciar a mi, però jo et denunciaré a tu per amenaces i per intentar agredir-me“, etzibava el fill de Jaime Ostos.

Jacobo estava summament indignat amb els veïns per treure a la llum els problemes amb els seus inquilins a televisió: “Em cremaràs la casa? Digues-ho ara. Digues que em cremaràs la casa. Ara no tens ous, no? Ets molt valent. Vinga, crema’m la casa“, deia tot acusant el veí en qüestió d’haver-lo amenaçat prèviament fora de càmeres.

La tensió era molt evident i els han hagut de separar perquè la cosa no anés a més. Els veïns volen que Jacobo Ostos canviï d’actitud i comenci a controlar més a qui lloga la casa, ja que creuen que és intolerable que permeti que es comportin d’questa manera.