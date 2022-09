Ismael Beiro, l’exguanyador de ‘Gran Hermano’ que ara és alcaldable a Cadis

Ismael Beiro va donar-se a conèixer públicament a la primera edició de Gran Hermano, programa que va acabar guanyant contra tot pronòstic fa ara 22 anys. Des de llavors l’hem vist a altres programes de Telecinco en aparicions molt puntuals que compaginava amb els seus estudis. Tots el reconeixen fàcilment perquè sempre anava amb una gorra blanca i ulleres de sol, un look que va fer seu i que ara ja fa temps que ha deixat enrere. La sorpresa és que ara torna al focus mediàtic, però per un tema que res no té a veure amb la televisió.

El gadità ha decidit intentar fer-se un lloc en la política municipal i no s’ha tallat a l’hora d’apostar alt. De fet, acaba de deixar tothom bocabadat en anunciar la seva candidatura a alcalde de Cadis: “Estem preparant un projecte maco de ciutat per posar fi als problemes de Cadis. Jo no vull ser polític, vull ser gestor. Seré candidat d’unes formacions que no pensen en clau d’esquerres o de dretes, només pensen en la ciutat”, diu a Europa Press.

D’ideologia centre-lliberal, assegura que té amics al PP i també al PSOE. Anirà d’independent perquè no vol tancar-se portes, tenint en compte que insisteix en què el seu objectiu és ajudar la ciutat a millorar. Per tal d’aconseguir-ho ha fitxat un assessor polític molt conegut que l’ha recomanat posar-se al capdavant d’una coalició amb AxSí amb la que intentaran fer una política “propera al ciutadà”.

Ismael Beiro es presenta a alcalde | Europa Press

La notícia ha estat tota una sorpresa, encara que el passat mes de maig Ismael ja va avisar que tenia la intenció de buscar els suports necessaris per poder dedicar-se a la política i presentar-se a alcalde. De moment l’amenaça l’ha complert, com es diu, i ara tindran la paraula els votants als qui haurà de convèncer per esgarrapar algun vot.