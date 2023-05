Isabel Preysler copia la filla i tindrà un documental: tots els detalls

Isabel Preysler és l’escollida per Disney+ per seguir les petjades de la seva filla Tamara Falcó i donar-se a conèixer amb un documental molt especial. L’exdona de Julio Iglesias i exparella de Mario Vargas Llosa serà la protagonista d’un documental que es rodarà a la seva mansió de Miraflores, a Madrid, coneguda durant els anys noranta com ‘Villameona’ per la gran quantitat de lavabos que té. Preysler passarà a formar part de la plataforma estatunidenca pròximament, però no s’han donat detalls de com serà el documental, si serà tota una sèrie o només un episodi i què hi explicarà concretament.

El que Disney+ sí que ha concretat és que el documental mostrarà “com prepara una de les èpoques més especials de l’any”, que s’entén que és Nadal. La mare de la Marquesa de Griñón adora aquesta època i és molt perfeccionista amb la decoració, l’organització de sopars familiars i els regals pels seus éssers estimats. En un comunicat emès aquest dimecres, la plataforma estatunidenca es mostra convençuda que “amb la Isabel us conquistarem realment”. “Arranca el primer projecte d’Isabel Preysler per a un servei d’streaming a Espanya. La nostra protagonista ens obre les portes de casa seva per ensenyar-nos com es prepara per a l’època més especial de l’any. Pròximament, a Disney +”, diu el comunicat de la plataforma estatunidenca. Podria ser que aquesta primera incursió de l’exdona de Carlos Falcó fos només un capítol o que, al contrari, s’estengués a tota una temporada.

Isabel Preysler i la seva filla Tamara Falcó / Europa Press

Una segona temporada del documental de Tamara Falcó

La seva filla ja va protagonitzar un exitós documental a Netflix, i no es pot descartar que ja hagi començat a negociar amb la plataforma per fer una segona temporada on es mostri la reconciliació amb el seu futur marit Íñigo Onieva, la seva boda i tots els problemes que ha tingut amb el vestit, que finalment dissenyarà Carolina Herrera des de Nova York. Tots aquests detalls sucosos donarien ales a un nou documental que tornés a posar la marquesa al focus.