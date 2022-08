Isabel Pantoja, criticada per demanar un caixet “desorbitat”

Isabel Pantoja ha tornat als escenaris en una petita gira als Estats Units. La telonera l’ha deixat verda perquè la tractava d’una manera “molt hostil“, amb una actitud “digna de diva” que la va deixar en evidència. No obstant això, sembla que la cantant està contenta del resultat. El seu germà Agustí, que li fa de representant, no fa més que picar portes perquè pugui tornar-hi aviat. I, de fet, hi ha una empresa interessada en contractar-la perquè hi actuï aquest novembre i desembre.

L’únic impediment que està allargant la signatura el contracte és, precisament, el representant. Agustín Pantoja hauria embogit i estaria demanant moltíssims diners a canvi d’aquesta contractació. Informalia revela que demana 150.000 € per cada concert, una quantitat desorbitada en comparació a altres cantants de la mateixa repercussió… que ara, en el seu cas, és més aviat poca. Algunes fonts diuen que seria difícil que cobrés més de 100.000 €, així que estaria sent massa optimista en creure que li donarien aquesta quantitat.

Isabel Pantoja canta a l’Argentina | Telecinco

Isabel Pantoja demana un caixet massa elevat

També s’ha de pensar que la situació econòmica d’Isabel Pantoja no és la millor, ja que encara arrossega molts deutes. Amb uns ingressos cada vegada menors, no pot renunciar a certes quantitats per petites que siguin. Això fa pensar que podria acabar acceptant un preu menor al que ella demana, una quantitat que no li oferiran gaires empreses. La seva etapa gloriosa en el món de la música va acabar fa temps, però sembla que ella continua interessada en mantenir-se en uns caixets similars.

La cantant podria guanyar diners amb una sèrie a Netflix

A més a més dels concerts als Estats Units que està intentant tancar, Isabel Pantoja tindria un altre projecte a sobre de la taula. Fa temps que Netflix intenta convèncer-la per gravar una sèrie sobre la seva vida, però les negociacions no són fàcils. Ella voldria cobrar una barbaritat de diners a canvi de despullar-se d’aquesta manera i voldria imposar moltes condicions. El que més preocupa als productors és que no estigui disposada a parlar sobre el pas per presó, per exemple, un dels episodis que més interès generaria. La cadena considera que aquest és un capítol “imprescindible” i ella no hi està d’acord.

Isabel Pantoja, en el concert a l’Argentina | Europa Press

El que està clar és que no pot fer una sèrie sobre la seva vida sense parlar de la seva estada a presó, la que ha marcat tota la seva vida i carrera posterior. Tampoc no voldria parlar de la relació amb Julián Muñoz i els mesos que ha estat sense parlar-se amb Kiko Rivera, dos elements també indispensables en un documental sobre la seva biografia. El temps dirà si acaba cedint a les pressions per diners o si prefereix viure a un nivell més baix, però amb la vida privada oculta.