Les incògnites que es mantenen 60 anys després de la mort de Marilyn Monroe

La mort de Marilyn Monroe continua sent un misteri després de 60 anys. Aquest 4 d’agost fa exactament 60 anys que la seva assistenta se la va trobar morta al seu llit, completament despullada i amb un braç estés com si hagués volgut agafar el telèfon. La seva mort es va considerar un suïcidi per sobredosi de Nembutal, però des del primer moment hi va haver sospites d’un possible assassinat que encara es mantenen avui en dia. El misteriós final d’aquesta artista encara porta de cap molta gent, que confabula pensant que la van assassinar per la seva relació amb el president dels Estats Units John Kennedy.

Fins i tot el forense que la va examinar, Thomas Noguchi, ha admès que hi ha “moltes incògnites que continuen sense resposta” malgrat que va ser ell mateix qui va declarar oficialment la mort per suïcidi. Algunes de les coses que fan sospitar d’un crim, a banda de la posició del cadàver i el fet que estigués despullada, són que l’escenari del possible crim estava net i ordenat feia poc, Marilyn tenia morats pel cos i el seu diari personal mai s’ha trobat.

El cas de la mort de Marilyn Monroe està resorgint amb força i té, de nou, molta popularitat, perquè Netflix estrenarà una serie aquest setembre sobre la vida de l’artista que va captivar el món en el segle XX. La sèrie porta per títol Blonde i està protagonitzada per Ana de Armas, qui ha estat molt criticada per la seva actuació. Ha estat tant criticada, de fet, que Brad Pitt ha sortit a defensar-la com a una bona Marilyn Monroe.

La història de la dona més desitjada de totes les èpoques

Marilyn Monroe continua en boca de tothom no només per la seva mort, sinó per la importància que va tenir a nivell cinematogràfic i en el món celebrity. Monroe, la rossa eterna, encara és considerada avui en dia la dona més desitjada de la història pel seu estil i sensualitat. L’artista és una icona, però la seva infantesa no va ser gens senzilla. L’actriu va patir abusos sexuals i va viure a diversos orfenats i cases d’acollida quan la seva mare va ingressar al psiquiàtric.

La seva vida no va millorar gaire fins a la vintena. De fet, es va casar amb només 16 anys, justament quan començava la carrera d’interpretació. Va divorciar-se i es va tornar a casar dos cops més, amb Arthur Miller -investigat per comunista segons va revelar l’FBI el 2011- i amb l’esportista Joe DiMaggio. També són conegudes les seves aventures i els seus amants, entre els quals el mateix president Kennedy.

De Marilyn Monroe també se’n coneixen els costums, el que amplifica el mite eròtic del seu personatge. Per exemple, el seu hàbit de dormir únicament amb unes gotes de Chanel Nº5 però completament despullada o la necessitat de portar sempre les seves perles al coll.