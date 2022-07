Iker Casillas podria tenir una relació amb la cunyada de Tamara Falcó

L’exporter del Madrid torna a ser notícia després de la seva ruptura amb la periodista esportiva Sara Carbonero. Iker Casillas hauria trobat la seva nova nòvia o almenys això els sembla els del programa Socialité, que ja l’han emparellat amb l’actriu Alejandra Onieva, la germana d’Íñigo Onieva, el marit de Tamara Falcó. Ambdós estrelles haurien coincidit en un viatge a Eivissa i “s’haurien tornat inseparables”, tal com ha anunciat el mitjà.

Iker Casillas dedica una felicitació estranya a Sara Carbonero – Europa Press

Casillas és un dels solters més cobdiciats de l’Estat. De fet, d’ençà que va tallar la seva llarga relació amb Sara Carbonero, l’ex jugador del Real Madrid ha estat descobert amb diferents noies, però cap ha estat una relació seria. Tot i això, la situació podria haver agafat un gir inesperat, ja que es comenta que després de trobar-se a Eivissa amb Onieva, una de les actrius de El Secreto de Puente Viejo, haurien congeniat molt bé i es podrien estar coneixent. Tot apunta, doncs, que l’exporter hauria superat sense problemes la seva ruptura amb Carbonero.

Una imatge val més que mil paraules

Tot i que només són rumors, la possible parella ja s’hauria fet la primera fotos junts, encara que de manera indirecta. En aquest sentit, Onieva ha compartit a través de les xarxes socials una instantània en la qual sortia Casillas mentre parlava de “un petit resum del que han estat uns dies increïbles”. Per no deixar la situació aquí, el mateix exporter del Real Madrid ha comentat-“L’angle de la cara! Important!”, fent referència a alguna broma interna dels dos. Després d’això, Onieva ha respost també amb un to bromista “El que apreneu amb mi”.

Alejandra és germana d’Íñigo Onieva, que va saltar a la fama per la seva relació amb Tamara Falcó. “És molt fàcil entendre’s amb Tamara i tenim molts amics en comú. Per a mi és una sort”, va expressar en el seu moment Alejandra en Vanity Fair, en ser preguntada per com es portava amb la marquesa de Griñón.