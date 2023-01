Mor Gina Lollobrigida, icona del cinema italià, als 95 anys

Gina Lollobrigida ha mort aquest dilluns als 95 anys. L’actriu italiana, guanyadora d’un Globus d’Or i una de les intèrprets més conegudes internacionalment, ha gaudit d’una llarga carrera i moltíssima projecció. Era la dècada dels 50 quan va començar a guanyar fama gràcies a la llarga llista de pel·lícules en les que va participar. En un principi, molts la van considerar com un símbol sexual que va provocar que la premsa rosa la convertís en personatge. Seria molt després quan s’allunyaria del cinema i es convertiria en fotògrafa.

L’hem vist a pel·lícules clàssiques molt exitoses com Pan, amor y fantasía, La romana o Salomón y la reina de Saba. Considerada com una de les musses del cinema italià, havia estat ingressada a l’hospital aquests darrers mesos per culpa d’una fractura de fèmur.

La vida sentimental de Gina Lollobrigida, molt intensa

Gina Lollobrigida ha protagonitzat molts titulars de la premsa rosa, sobretot per la seva vida sentimental. L’actriu va ser parella de Javier Rigau, empresari català 34 anys més jove que ella. Era el 2006 quan van anunciar que es casarien, encara que mesos després van trencar el compromís. Van passar quatre anys i, finalment, sí que van donar-se el sí,vull a Sarrià. El problema? Que el matrimoni va ser una estafa i així ho va plantejar ella davant la fiscalia. Va acusar el xicot d’orquestrar un matrimoni per poders sense que ella ho sabés per tal d’aconseguir accedir al seu patrimoni, el que superaria els 30 milions d’euros. El cas va arxivar-se perquè va considerar-se que la seva signatura era legítima, però l’actriu va continuar lluitant judicialment i va aconseguir la nul·litat matrimonial.

El 2014 va tornar a ser notícia perquè el seu únic fill va sol·licitar la seva incapacitat, el que li permetria ser l’administrador únic de la seva fortuna. Deia que la mare ja no podia gestionar-ho tot perquè començava a ser massa gran, encara que ella ho negava. La italiana va haver de sotmetre’s a diverses proves mèdiques que, finalment, van confirmar que efectivament ja es trobava en un estat vulnerable. Era el 2021 quan, finalment, va confirmar-se aquesta incapacitat.

Avui el cinema italià plora la pèrdua d’una de les seves estrelles, una de les primeres morts conegudes d’aquest 2023.