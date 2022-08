Georgina mostra la foto més tendra de Bella Esmeralda, la seva filla

Cristiano Ronaldo està passant la seva època més fosca tant pel que fa a la vida futbolística com a la privada. Aquests últims mesos estan sent un infern per al portuguès, que vol marxar del seu actual club, el Manchester United, però veu com cada cop les opcions són més limitades. A banda, l’astre està recuperant-se d’un gran cop emocional que va patir fa uns mesos, quan un dels bessons que esperava va morir durant el part. Ara la seva dona ha compartit la imatge més tendre de la seva filla, la bessona que va sobreviure i que es diu Bella Esmeralda.

La família de Cristiano Ronaldo ha passat part de les vacances a Mallorca, tot i que ara la model i els fills estan a Madrid, on ella havia d’anar a compromisos professionals, tot i que també hi ha hagut temps per l’oci. Per exemple, la model va anar el passat 19 de juliol al concert de Rosalía al WiZink centre, on va començar el MotoMami World Tour. Després d’uns dies allunyada de les xarxes socials per desconnectar i gaudir de l’estiu a l’hotel del futbolista a la capital espanyola, la model ha tornat amb una imatge molt tendra de la seva filla Bella Esmeralda, que només té quatre mesos de vida, amb un xumet.

Els comentaris de les celebrities a la foto de la petita

“Bella Esmeralda, la meva petita gran benedicció”, ha escrit Georgina a Instagram per acompanyar la foto de la petita que ha triomfat a les xarxes socials. Menys de 24 hores després de la seva publicació el post ja té un milió i mig de likes i molts comentaris carinyosos. De fet, Cristiano li ha comentat una emoticona d’un cor i altres celebrities com Alice Campello, India Martínez, Cristina Pedroche o Paloma Cuevas també han posat missatges tendres.