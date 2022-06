Un jugador del City, expulsat de la platja per una baralla amb la xicota

Phil Foden està triomfant en el Manchester City de Pep Guardiola amb només 22 anys, una estrella en potència que darrerament està protagonitzant molts titulars per la seva vida privada. El jugador de futbol surt amb Rebecca Cooke, amb qui aquest cap de setmana ha gaudit d’unes vacances a Grècia. La parella estava prenent el sol en una platja privada de Corfú quan, de sobte, la noia hauria aprofitat una distracció del xicot per agafar-li el telèfon mòbil i tafanejar les converses de Whatsapp.

Sembla que la noia sospitava que podria tenir una aventura amb alguna altra noia, per la qual cosa hauria intentat aconseguir proves que ho demostressin per poder retreure-li després. El diari britànic The Sun ha publicat un vídeo en què se’ls veu mantenir una discussió fortíssima davant de tothom, la que hauria tingut lloc després que la noia trobés alguna cosa que no li va agradar gens en aquestes converses del xicot.

Phil Foden i Rebecca Cooke, protagonistes d’un vídeo viral

“Estaven discutint-se i escridassant-se moltíssim. Tot va passar a la platja, quan ell va posar-se molt agressiu i intens. Van anar cap a la barra del bar i ella no feia més que escridassar-lo. Aquest tipus de coses no acostumen a passar per aquí”, ha dit un testimoni amb el que ha parlat el diari.

En el vídeo, que ràpidament s’ha viralitzat, se’ls veu en el moment en què abandonaven la platja en companyia d’un parell de guàrdies de seguretat, el que demostra que els haurien demanat que abandonessin la platja. Mentrestant, a ella se l’escolta recriminant-li la presumpta infidelitat a Foden: “Et creus que sóc idiota? No podem anar enlloc amb tu, això sempre passa”.

L’escena hauria estat molt impactant, amb la noia completament fora de si i “molt irritada“. Quina hauria estat la seva reacció en llegir el que no li va agradar? Agafar el telèfon i llançar-lo al mar en un atac de ràbia. Queda clar que la imatge del noi s’ha vist clarament perjudicada després d’aquest incident en públic, el que està fent parlar molt.