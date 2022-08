Ràbia contra David Muñoz per dir que un menú de 365 € no és car

David Muñoz ha concedit una entrevista molt controvertida en la que ha deixat anar que no creu que sigui car posar un menú a 365 €. Això ho diu després de ser atacat públicament per haver incrementat un 50% al preu de dinar en el seu restaurant, que ha passat de 265 € a 365 €: “Pagar 365 euros per un menú no és cosa de rics”, ha etzibat en una conversa amb la Cadena SER.

El xef justifica aquestes paraules dient que un Ferrari, un iot i un hotel cinc estrelles sí que són experiències típiques de persones adinerades: “Una experiència gastronòmica no ho és, per això, ja que sí que se la pot permetre molta gent si s’estalvia durant un temps. Ho podem comparar amb anar a un partit entre el Madrid i la Juventus i està clar que el futbol no és una cosa de rics, com tampoc no ho és anar a veure un concert del Harry Styles. Només són formes diferents d’entendre una experiència”.

El xef David Muñoz ha rebut la fúria de Twitter

I com era d’esperar, li han dit de tot a través de les xarxes socials. De fet, han destacat que hagi arribat a dir públicament que és just pagar 200 € a un becari a canvi de 16 hores. La parella de Cristina Pedroche acaba d’arribar d’un viatge per Mèxic, en el que també han criticat molt la presentadora per haver publicat una fotografia amb nenes pobres mexicanes, el que alguns han qualificat d’apologia de la pobresa per tal de guanyar uns quants seguidors.

El que no ha agradat gens és el que el xef justifiqui que tothom pot pagar 365 € a canvi d’un menú del seu restaurant: “Quan menjar meló s’ha convertit en una cosa per a privilegiats, sentir això et posa de mala hòstia”, “Si David Muñoz no entén que a Diverxo només pot anar a dinar gent amb bona cartera és que viu en una bombolla estilista plena d’ignorància. Pagar 365 € per un dinar quan milers d’espanyols necessiten aquests diners per dinar tot el mes… En fi”, “David Muñoz fa temps que va perdre el nord. No pot dir una cosa així i quedar-se com si res perquè és com dir que és normal anar robant per allà” o “Aquesta gent viu definitivament en una bombolla” són alguns dels missatges que ha rebut.

Si David Muñoz no entiende que a Diverxo sólo puede ir a comer gente con buena cartera, es que vive en una burbuja elitista llena de ignorancia. Pagar 365€ por una comida, cuando millones de españoles necesitan ese dinero para comer todo el mes, es que en fin. 🙄🤦🏻‍♂️ — Abel Vergara 🦁🔻🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@reyweasley) August 29, 2022

365 euros por una comida es clase media y pagar a tu becario 200 euros por más de 16 horas es lo justo, según David Muñoz. pic.twitter.com/pP7UdOB7UL — Diego FS (@DiegoFSRB) August 29, 2022

Cuando comer melón se ha convertido ya en algo para privilegiados, oír decir esto te pone de una ostiaaaa😡

"Pagar 365 euros por una comida no es cosa de ricos": David Muñoz asegura que la alta cocina es la experiencia de lujo más asequible de hoy en día https://t.co/Rocq5JD0oM — Lolesc (@LolaypPelota) August 29, 2022

David Muñoz hace mucho tiempo que perdió el norte. No puede decir algo así y quedarse tan ancho.

Es como decir que es normal ir robando por ahí… https://t.co/AFajalJklG — 💣Chus ATM 💣🥁 (@chussule) August 29, 2022