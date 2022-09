Empitjora l’estat de salut de Carmen Sevilla, ingressada des del 2015

Carmen Sevilla continua ingressada en una residència per a gent gran des del 2015, moment en què el seu únic fill va reconèixer que l’estat de salut de l’actriu havia empitjorat molt des que comencés a patir Alzheimer. Han passat uns quants anys i poca cosa se sabia sobre ella, el que ha donat ales a diversos periodistes del cor per intentar esbrinar-ne més.

La revista Diez Minutos ho ha aconseguit. Com ho ha fet? Bàsicament, parlant amb Augusto Algueró per conèixer més en detall com es troba la mare. Ell ha intentat protegir-la en tot moment i és per això que ha limitat les visites i ha controlat que no es filtrés informació sobre ella a la premsa. La presentadora va ingressar en un estat de deteriorament avançat: “El seu estat és complicat, però està estable dins de la seva situació. L’única cosa que importa és que està molt cuidada i atesa per grans professionals que estan pendents d’ella en tot moment”.

S’agreuja l’Alzheimer de Carmen Sevilla, que ja no reconeix el fill

“Desgraciadament, no em reconeix quan vaig a veure-la. Ara bé, sempre rep les mostres d’estima i afecte que li donem. Aquesta és una situació dura i difícil per a tots, però ho vivim com millor podem. Fa molt de temps que està malalta i té una edat avançada… Amb gairebé 92 anys, la seva vida actuar és reduïda i els professionals sanitaris estan pendents d’ella en tot moment”, afegeix.

Carmen Sevilla empitjora |- Diez Minutos

El seu fill diu que la va a veure amb molta freqüència perquè està molt unit a ella: “És una gran artista i ha deixat un llegat importantíssim en el cinema. Ha gravat pel·lícules durant més de quatre dècades”, ha recordat en un petit homenatge a la icònica presentadora, cantant i actriu Carmen Sevilla.