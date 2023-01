Carlos Herrera es casa per sorpresa en una boda molt íntima

Carlos Herrera i Pepa Gea van sorprendre en confirmar que mantenien una relació aquest estiu, quan van publicar una fotografia junts. Els periodistes s’havien conegut 20 anys enrere, quan van coincidir en la mateixa emissora de ràdio. Ara bé, no haurien començat a sortir fins fa ara tres anys. La parella seria molt feliç i tenien ganes de fer un pas més, per la qual cosa s’haurien compromès fa uns mesos. Així ho ha revelat aquest cap de setmana Socialité, el programa de Telecinco, que assegura que s’han casat en secret.

Haurien pogut saber que molt poca gent tenia constància d’aquest enllaç, el que hauria tingut lloc a finals del 2022. Haurien celebrat una boda molt íntima a Andalusia, amb molt pocs convidats: “Ha estat una boda íntima, amb pocs familiars i amics. Des del 2019 han estat molt gelosos de la seva relació i ni tan sols han publicat cap fotografia de la boda”.

Carlos Herrera i Pepa, en l’única foto que han compartit | Instagram

Així és Pepa Gea, la periodista amb qui s’hauria casat Carlos Herrera | Telecinco

La parella hauria passat per l’altar a finals del 2022 | Telecinco

On i quan s’han casat Carlos Herrera i Pepa Gea?

Creuen que van casar-se a Huelva el passat 29 de desembre, conclusió a la que arriben per la pista que han trobat en el perfil d’Instagram del locutor. Allà, hauria compartit una fotografia d’una finca que va compartir amb el missatge “El lloc“. Per què creuen que van casar-se allà? Perquè la seva filla petita, la que va tenir amb Mariló Montero, també va comentar la instantània amb un “el lloc” al que va afegir una icona d’un cor.

Carlos Herrera podria haver-se casat aquí en secret | Instagram

Ni Carlos Herrera ni Pepa s’han pronunciat sobre aquests rumors, els que no confirmen ni desmenteixen. El programa dona per fet que s’han donat el sí, vull, però de moment quedarà en incògnita fins que hi hagi més informació o alguna declaració dels possibles nuvis.