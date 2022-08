Camila Cabello té nova parella després de trencar amb Shawn Mendes

L’exitosa cantant Camila Cabello podria estar refent la seva vida amb una nova parella després de la mediàtica ruptura amb Shawn Mendes. Els dos van anunciar la seva ruptura a través de les xarxes socials fa uns mesos. Havien estat dos anys junts i tenien una casa en comú que ja han venut, com confirma ella mateixa en el seu últim hit. Ara, els rumors que fa temps que apunten que ha començat una nova relació han crescut encara més, ja que se l’ha pogut veure amb el nou xicot a una cafeteria coincidint amb el seu 24 aniversari. La suposada nova parella estava prenent cafè a una terrassa i els paparazzi els han captat de forma molt carinyosa. De fet, després se’ls va veure passejant de la mà i donant-se petons en públic.

El misteriós nou xicot de la cantant ja té nom i cognom. Es tracta d’Austin Kevitch, un noi de 31 anys CEO i cofundador de Lox Club, una aplicació de cites per “jueus i no jueus amb rídiculs alts estàndards”. Aquesta és la descripció de l’aplicació en xarxes socials, on ho està petant. Hauria començat amb Camila Cabello fa alguns mesos, quan se’ls va veure passejant de nit. Els rumors van començar a fer-se forts, però aquesta setmana ha arribat al seu màxim quan els han enganxat en aquest cafè prenent algo, de la mà i somrient constantment. La cantant duia un vestit blau amb flors blanques i sandàlies negres, mentre que la seva nova parella portava una camiseta blanca, pantalons curts i bambes.

Cabello supera la traumàtica ruptura amb Shawn Mendes

Els fans de Camila Cabello estan molt contents que la seva cantant preferida hagi començat a refer la seva vida després de la ruptura amb Shawn Mendes, cantant d’èxit mundial. La relació va estar sempre al focus mediàtic per la rellevància internacional de tots dos. De fet, ambdós van cantar l’èxit Señorita junts, el que va confirmar la seva relació, que finalment no va arribar a bon port.