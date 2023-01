Problemes entre els membres d’Auryn: “No ens parlem des de fa temps”

Auryn encara es considera ara com una de les boy bands espanyoles més importants dels últims anys. Un grup de cinc joves va unir-se el 2009 per provar sort en el món de la música amb cançons pop que ràpidament van començar a tenir adeptes. Van anar de gira en gira i d’èxit en èxit fins que, el 2016, van decidir que el millor era separar els seus camins i emprendre carreres en solitari. Avui és notícia un d’ells, en Carlos Marco, que ha concedit una entrevista en la que confessa que ja no es parla amb dos dels companys.

Ho ha revelat a Socialité, programa de Telecinco que s’ha interessat per la seva vida actual. La vida va canviar-li radicalment amb només 18 anys, quan va entrar a formar part d’un grup que el va fer famós i que el va permetre sortir d’Alacant per primer cop. No tot va ser maco, però, tenint en compte que la fama té un costat fosc que ell també va patir: “Els meus pares han patit molt pels molts viatges que he hagut de fer durant les gires i per veure que estava tan exposat mediàticament. Aquest és el costat fosc de la fama, sempre preocupa. M’he perdut molts moments amb els amics i la família”.

“No recordo totes les ciutats a les que he anat i vaig acostumar-me als crits. A estar en un cotxe, que l’agitessin i ens hagués d’escortar la policia. Naturalitzes situacions que, al cap d’un temps, te n’adones que no eren normals”, afegeix en aquestes declaracions.

Carlos Marco explica si continuen tenint relació els membres d’Auryn | Telecinco

Els membres d’Auryn s’han dividit en dos grups que no parlen entre ells

I com és que ha deixat de tenir relació amb dos dels membres d’Auryn? “La relació amb la resta de companys és molt diferent. Amb dos d’ells, amb l’Álvaro i el David, no em parlo des de fa molt de temps… mentre que amb els altres dos continuem quedant i els estimo, fins al punt de considerar-los la meva família. La clau quan estàs en un grup és alegrar-te de l’èxit dels altres, el que suposa la vertadera clau de la felicitat compartida”, etziba en unes declaracions que fan pensar que la gelosia va derivar en problemes entre ells.

Els membres d’Auryn no es parlen | Telecinco

Actualment forma part d’un grup anomenat Mantra, al que ha arribat després de gravar el seu primer disc en solitari i de crear una acadèmia de veu juntament amb altres projectes empresarials. Està content i s’alegra d’haver format part del grup musical, però també té clar que això no sempre és fàcil ni maco.