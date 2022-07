Andreu Buenafuente revela que va necessitar teràpia per un problema mental

Andreu Buenafuente acaba d’estrenar a HBO l’adaptació televisiva de Nadie sabe nada, el programa de ràdio que locuta amb Berto Romero. Per tal de promocionar-la, ha concedit una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio en la que ha revelat detalls molt íntims de la seva vida personal.

El més cridaner? Detalls sobre el pitjor moment que ha travessat: “Vaig patir un problema mental, no greu. Tenia estrès i això desencadena en problemes de salut… Jo era un noi de 30 anys a qui li va canviar la vida i em va petar un cable. El meu cap va ser incapaç de gestionar els èxits dels programes que feia. Tot em generava ansietat, a mi que m’agradava anar sol i, de cop, se’m va fer una bola que no podia gestionar. Això li passa a molta gent, que nota que té una acumulació de coses al cap que fa que et digui que li donis un temps. Em vaig posar en mans d’un professional i me’n vaig sortir. Ara bé, aquells que som ansiosos ho som tota la vida”.

Andreu Buenafuente s’ha quedat sense programa a Movistar+, però el veurem d’aquí poc en un programa sobre la Guerra Civil a TV3. Torna a la televisió pública catalana, un retorn que donava ales al locutor per preguntar-li si s’ha plantejat presentar-se com a candidat a ocupar el càrrec de director de la cadena: “No m’he presentat, no. Un pallasso de director no és el que necessita un país. Ara bé, faré totes les bones oportunitats que tinguin sentit amb què em trobi”.

Andreu Buenafuente i Sílvia Abril tornen a viure a Barcelona

Després d’uns quants anys vivint a Madrid, l’exitós presentador torna a Barcelona. Ha tingut -i encara té- una carrera molt exitosa, el que li ha permès fer-se un nom i cobrar molts diners. Això sí, ell deixa clar que el tema monetari mai no li ha interessat gaire: “Sóc un privilegiat i m’han pagat molt bé, sí. Ara bé, la vida et demostra que només per diners no es pot fer res. Ara he tornat a Barcelona, després de set anys a Madrid perquè és un focus de feina i s’hi ha de ser. La meva família m’ha ajudat molt. De fet al cap d’un any de viure allà la Sílvia Abril va veure alguna cosa estranya en mi i va decidir que la nostra filla i ella es vindrien a viure amb mi allà”.

La filla va protagonitzar una escena molt divertida en l’últim programa de Late Motiv, la que va demostrar que ha heretat l’humor i el talent dels pares. Andreu Buenafuente reconeix que sap que l’etiqueta de ser filla de l’acompanyarà en un principi i que això pot ser una llosa, encara que confia que simplement sigui un tòpic: “Hi ha una cosa més poderosa, que són les seves habilitats. Si ho fa bé i és diferent, li anirà molt bé. Arribarà un moment en què jo seré el pare de la Joana”.

El presentador prova sort com a pintor

Andreu Buenafuente triomfa com a presentador, però no vol tancar-se portes. És per això que aquest cap de setmana ha inaugurat una exposició de pintura a Palafrugell en què exposa per primera vegada una col·lecció de les seves pintures. En ella, reunirà pintures que ha fet en les que s’inspira en la música i l’expressionisme. Ha sorprès conèixer aquesta faceta del català, que explica que ha experimentat amb les arts plàstiques des de fa més de trenta anys. Fins ara havia participat en diverses exposicions de manera col·lectiva, però mai de manera solitària. Caldrà esperar per veure si també es pot arribar a guanyar la vida com a pintor.