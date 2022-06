Continua la maledicció de Justin Bieber: una malaltia posa en risc la gira

El cantant canadenc Justin Bieber no està passant uns mesos gaire bons. Després de l’ictus que va patir la seva dona, la model Haley Bieber, i de ser diagnosticat de la malaltia de Lyme, ara el cantant ha revelat que pateix una paràlisi facial parcial arran de la síndrome de Ramsay Hunt. Això l’ha obligat a anul·lar els pròxims concerts de la seva gira per Nord-amèrica, tot i que Bieber ha intentat tranquil·litzar els seus fans assegurant que aviat tornarà a estar recuperat. “Mentrestant descansaré”, ha afegit en un vídeo que ha publicat a les seves xarxes socials.

Aquesta síndrome que pateix el cantant és una afecció estranya que ve causada per un virus que infecta un nervi proper a la oïda. Provoca irritació i paràlisi d’una part del rostre, el que impedeix al cantant mantenir els seus concerts. Bieber, però, espera recuperar-se aviat i poder fer la gira per Europa tal i com té previst. Cal recordar que el cantant fa parada a Barcelona el 2023.

L’altra malaltia que pateix Justin Bieber

El cantant ha patit en els últims mesos diverses malalties. Una d’elles, la malaltia de Lyme, que es contrau a través de les paparres i provoca erupcions a la pell molt molestes. “Molta gent no para de dir que el meu aspecte és terrible i que consumeixo metamfetamina, del que no se n’adonen és que he estat diagnosticat recentment amb la malaltia de Lyme”, va explicar el cantant ara fa un parell de mesos. En aquest mateix vídeo on explicava la malaltia que pateix, el cantant afegia que “no és només això” el que el pertorbava, sinó que va patir un cas “greu” de mononucleosi crònica. “Va afectar la meva pell, funcions cerebrals, energia i el conjunt de la meva salut”, revelava Bieber.

Tot això ho explicarà en profunditat a un documental que es publicarà aviat a YouTube. “Allà es podrà saber tot el que he estat combatent i superant”, explica el cantant. En paral·lel, Bieber està recuperant-se d’una depressió i d’un excessiu consum de drogues. “Estic tenint el tractament adequat que ajudarà a tractar aquesta malaltia que de moment és incurable, però tornaré millor que mai”, resol el cantant al vídeo que ha fet públic.