Mariló Montero visita Concha Velasco a la residència i explica com està

Concha Velasco ha estat protagonista de l’actualitat del cor aquesta setmana en filtrar-se que ha ingressat en una residència per a gent gran. Ella mateixa confirmava la notícia a una revista, en la qual deixava clar que la decisió l’havia pres conjuntament amb els fills perquè creien que era el millor per a ella. Manuel, el fill que ha adquirit el paper de representant davant dels periodistes, revelava que no tenen prou temps per cuidar-la com cal i que han trobat un centre perfecte per a les seves necessitats.

Els seus problemes de mobilitat havien empitjorat molt, fins al punt que ha necessitat fisioteràpia per poder recuperar l’hàbit de passejar: “La meva mare no es troba bé. La mobilitat de cintura cap avall la té molt fastiguejada. Va tenir una baixada anímica durant la pandèmia i ens va costar molt que tornés a caminar”. Ara està ben atesa en una residència del centre de Madrid, en la qual gaudeix d’una gran suite i en la que rep la visita dels seus fills cada dia.

La seva amiga Mariló Montero ha parlat amb Diez Minutos sobre el seu ingrés, ara que ha pogut parlar amb ella personalment per saber com està vivint aquestes primeres setmanes allà: “Vinc ara de veure-la. Mantenim contacte telefònic constant, però he volgut anar a fer-li un petó personalment. Quan parlo amb ella per telèfon mostra la seva personalitat de sempre. És la Concha de sempre i la veig feliç, contenta i amb ganes. Té moltes il·lusions i continua amb ganes de compartir moltes estones amb la família i els amics. Està molt bé”.

Concha Velasco ingressa en una residència | Europa Press

La periodista ha aprofitat la xerrada amb els reporters per demanar públicament que es faci una sèrie sobre la vida de la mítica Chica Ye-Ye: “Seria molt bona idea perquè Concha Velasco té una història professional molt àmplia i tota Espanya l’estima. Nosaltres ens coneixem des de fa més de 30 anys, quan vam fer un programa de televisió juntes i vam començar a tenir relació. Ella és una gran amiga i per a mi resulta tot un luxe tenir-la entre les meves amigues”.