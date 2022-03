La sogra de Christian Gálvez, sense pietat: “Mentider i manipulador”

Pocs s’haurien imaginat que el matrimoni de Christian Gálvez i Almudena Cid acabaria tan malament. El divorci està sent molt tempestuós, especialment per culpa de la família de l’exgimnasta. Des que s’anunciés que el presentador de Telecinco tenia nova parella pocs dies després de la ruptura, que no han fet més que criticar-lo públicament. L’última en fer-ho ha estat la mare en el seu perfil d’Instagram, unes declaracions que recull la revista Semana. La dona es queda a gust amb l’exgendre, a qui qualifica indirectament de “manipulador emocional“: “Et qüestiona a tu i a la teva salut mental, sembla una persona encantadora però té grans habilitats per a la mentida, no accepten la culpa i són egocèntrics”.

Això ho ha fet en un post que ha enfadat alguns dels seus seguidors. Un d’ells li deia que si realment l’està acusant, ell hauria de denunciar-la perquè l’única cosa que ha fet és refer la seva vida “quatre mesos després de la separació”. Com reaccionava la mare? Amb un missatge contundent: “Tu què sabràs des de quan està amb l’altra? Ha estat un mentider tota la vida. Si vols t’explico per privat. I això de quatre mesos…”, deia tot destacant que no ha passat tant de temps.

La mare d’Almudena Cid critica Christian Gálvez públicament | Instagram

Mentrestant, Christian Gálvez ignora les crítiques dels antics sogres i se centra en gaudir de la seva nova relació amb Patricia Pardo. La presentadora d’El Programa de Ana Rosa apareix al seu costat en un reportatge fotogràfic molt romàntic que publica la revista ¡Hola! en exclusiva, les que haurien fet en una escapada a Galícia en la que ella li hauria presentat la seva família.

EXCLUSIVA: Christian Gálvez y Patricia Pardo, como nunca lo habíamos visto, en su primera escapada romántica 💕 https://t.co/2NL0Kou9kN pic.twitter.com/5oq4q8mJwY — Revista ¡HOLA! (@hola) March 30, 2022

Certament, aquesta nova relació del presentador avança a passos agegantats. Almudena Cid i la seva família encara no l’han perdonat per la seva actitud durant la separació, la que li recriminen des de diversos mitjans de comunicació i sense cap mena d’escrúpol. Ell no ha volgut pronunciar-se al respecte, però és probable que ho faci si continuen exercint aquesta pressió sobre ell.