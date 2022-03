Christian Gálvez s’acomiada dels sogres i demana perdó per la seva actitud

Christian Gálvez ha quedat com el dolent de la pel·lícula durant la separació d’Almudena Cid. Eren marit i muller des de feia més de 12 anys, una relació consolidada que pocs s’esperaven que es trenqués… i, encara menys, que tallessin de tan males maneres. A la gimnasta no li va fer gens de gràcia veure’l passejar de la mà de la nova parella només quinze dies després de la seva ruptura, una nova relació que li feia pensar que podria haver-la enganyat quan encara estaven junts.

Aquesta traïció va donar-li ales per criticar-lo públicament: “M’he sentit tan enganyada… No sé amb qui he estat”, deia en una entrevista molt controvertida. La seva família també l’ha criticat en els mitjans de comunicació, ja que consideren que Christian no ha tingut prou tacte amb ella i que no hauria d’haver fet una declaració d’amor a la seva nova parella, la periodista Patricia Pardo, quan encara no tenia els papers de divorci signats.

Ara és el diari ABC qui afegeix més informació al respecte. Les acusacions contra Christian han estat molt greus, però ell ha optat per ignorar tots els comentaris. No concedeix entrevistes i tampoc no respon les trucades dels periodistes. L’única cosa que s’ha filtrat és que ell va intentar fer les coses bé, ja que hauria enviat una carta escrita a mà als sogres en la que els agraïa tants anys de complicitat: “En el manuscrit, el presentador recordava algun dels moments més feliços que van viure junts i els prometia un futur feliç, en harmonia i sense problemes“.

Almudena Cid i Christian Gálvez ja han signat els papers del divorci | Instagram

Poc va durar aquesta promesa, ja que això no va compensar la manera com hauria tractat Almudena i la humiliació pública a la que l’hauria sotmès en aparèixer amb una altra noia menys de dues setmanes després. Christian Gálvez hauria rebut diversos missatges de membres de la família d’Almudena, els que afirmen que van ser molt durs, feridors i que els interlocutors “van sobrepassar els límits”. Una història d’amor que ha acabat de la pitjor de les maneres, amb un divorci que finalment han acabat signant.