Sorpresa de Chanel: d’Eurovisió a actuar en una sèrie famosa i exitosa

Chanel Terrero ha aconseguit una expectació mediàtica increïble gràcies a Eurovisió, el festival en el que va enlluernar amb una posada en escena i una coreografia impecables. L’esforç i la força amb què va trepitjar l’escenari van permetre-li arribar al tercer lloc en el rànquing, una posició que Espanya no aconseguia des de molts anys enrere. Ara torna a ser notícia en confirmar-se que té feina nova. Quin projecte té entre mans? Participar a UPA next, la sèrie que prepara Antena 3 que retornarà a la pantalla l’exitós univers d’Un paso adelante.

Aquesta nova sèrie vol recuperar alguns dels personatges principals, entre ells Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo i Mónica Cruz. Les seves participacions no estan confirmades oficialment, però molts mitjans ho donen per fet. Bluper confirma que Chanel podria tenir-hi un lloc, una posició perfecta per a ella tenint en compte la seva habilitat per al món de la dansa.

La productora hauria estat realitzant càstings presencials i també a través de les xarxes socials. En les pròximes setmanes trauran a la llum la llista completa d’actors i ballarins que formaran part del projecte, en el que han assegurat que hi haurà sorpreses.

Un paso adelante tornarà a televisió entre molta expectació

La sèrie ha estat una de les més exitoses de la petita pantalla en les últimes dècades, la que va ajudar Antena 3 a aconseguir unes audiències increïbles. De fet, alguns creuen que UPA dance va revolucionar el sector en certa manera des de la seva estrena el 2005. Van fer-se sis temporades, en les que van aconseguir unes xifres de rècord.

La participació de Chanel s’estaria acabant de tancar, encara que la signatura del contracte estaria a punt de realitzar-se. La cantant i ballarina encaixa perfectament en aquesta sèrie, en la que explotaria aquesta facilitat amb les coreografies. Cal recordar que la catalana té experiència en diversos musicals i sèries de televisió. Abans d’acudir a Eurovisió, la vam veure a projeccions televisives com Gym Tony, El secreto de Puente Viejo o Perdóname Señor“.

Chanel, mentrestant, de vacances a Mallorca

La cantant va marxar cap a Mallorca tan bon punt va acabar la promoció després de d’Eurovisió. Allà l’hem vist de vacances amb el seu xicot, el productor musical Bastián Iglesias. Estan gaudint d’uns dies de desconnexió a la platja, entre petons i fotografies tendres que no dubten en compartir en els seus perfils d’Instagram. Això ha permès que veiem que estan gaudint de valent de tot el que oferix l’illa, en la que van de la platja a la piscina i de la piscina a la platja… tot, amb la panxa ben plena gràcies als restaurants luxosos en els que s’estan deixant veure.

Chanel gaudeix d’unes vacances amb el xicot | Instagram

Chanel i el xicot, de vacances a Mallorca | Instagram

D’aquesta manera, la cantant i la parella aprofiten aquests dies sense feina per descansar i recarregar piles abans de tornar a entrar en una espiral d’un projecte rere un altre al que ara haurà de sumar la seva participació en la sèrie d’Antena 3.