Chanel revela el gran problema que va patir l’equip dies abans d’Eurovisió

Chanel va tocar el cel musical el passat mes de maig, quan va triomfar a Eurovisió amb una actuació magnífica. El seu SloMo la va fer ascendir fins a la tercera posició del rànquing, una medalla de bronze que Espanya no aconseguia des de feia molt de temps. Han posat la cantant catalana pels núvols, després que la critiquessin moltíssim quan va saber-se que seria ella la representant del país. La més crítica amb la seva actuació? Ella mateixa, que ha reconegut que va cometre un petit error en la coreografia que no es perdona.

Ara que han passat unes quantes setmanes, la catalana ha donat més detalls sobre les complicacions que va patir durant la preparació de la gran final del concurs musical. Fins ara no se sabia que havien tingut contratemps, el que ha reconegut en una entrevista molt amena en el canal d’un youtuber americà. Acompanya del compositor de la cançó i del coreògraf de l’actuació, tots tres han fet un resum de tots els obstacles que van haver de superar abans d’arribar al resultat final.

L’equip de Chanel va tenir un gran hàndicap

Ella, en primer lloc, diu que estava convençuda que no seria ella la guanyadora del Benidorm Fest: “Ningú no sabia res sobre nosaltres perquè jo era desconeguda”. En fer-se oficial la seva candidatura, la noia va començar a rebre amenaces i crítiques ferotges: “Estava plorant a la meva habitació d’hotel perquè no m’esperava guanyar i encara menys tant d’odi. Tot allò va ser massa per a mi. Fins i tot els polítics van començar a fer servir tot aquest impuls en el seu benefici. Estava insinuant que era bàsicament una prostituta”.

La salut mental de l’artista va veure’s clarament afectada, un problema al que va sumar-se altres maldecaps. El seu coreògraf va viatjar fins a Espanya setanta dies abans de la gala. El seu objectiu era retocar part del ball i introduir elements nous, el que li va costar per culpa d’un contratemps: “Estàvem llestos per rodar tota l’actuació i vaig rebre la pitjor notícia possible, que un dels ballarins no se sentia bé i anava cap a l’hospital. No era Covid, però tenia molta febre. Aquell va ser el meu pitjor malson, ja que era el dia que havíem de rodar les imatges per enviar-les als organitzadors. Havia de ballar i no recordava res”, recorda. Un hàndicap que finalment van poder superar.