Sofia de Grècia només té dues amigues… que també odien Joan Carles

Sofia de Grècia no ha gaudit d’un matrimoni feliç, això és més evident a mesura que van passant els anys. S’ha escrit moltíssim sobre les infidelitats de Joan Carles de Borbó i les humiliacions constants a les que l’ha sotmès. Ningú no entén com no han arribat a divorciar-se mai, tenint en compte que aquesta és una relació més que trencada en la que ni tan sols viuen junts. Doncs bé, avui Pilar Eyre analitza com és la vida de l’emèrita espanyola. El titular? Que no té amigues i pràcticament no té el suport de ningú.

La setmana passada la vam veure molt somrient en un parell de passejos de la mà de Letícia i les netes. És sabut per tots que la relació entre elles no és tan bona com volen fer veure, així que aquest paperot no té molta credibilitat: “Després d’aquests somriures més falsos que un duro de fusta que no han convençut a ningú, l’emèrit pot relaxar-se i fer la seva vida habitual a Mallorca en el porxo del seu palau de 9.000 metres quadrats, tres edificacions annexes, piscines i solàrium”.

Letícia i Sofia fan veure que tenen bona relació | Europa Press

Sofia de Grècia només té dues confidents

Quina és la rutina de la monarca quan està de vacances? “La reina esmorza cada matí els productes naturals de l’hort mentre llegeix els diaris del dia i escolta el cant dels ocells. Aquests són tres mesos en el paradís a 6.000 quilòmetres del seu incòmode marit. Encara que té desenes de servidors, només gaudeix de la companyia de dues persones”. A qui es refereix? A la seva inseparable germana Irene i a la seva cosina, la multimilionària Tatiana Radziwill.

En una entrevista davant l’escriptora Pilar Urbano, Sofia de Grècia va respondre amb sinceritat que no tenia persones per explicar-li les seves confidències. I és que la reina emèrita no té amigues, tal com confirma Pilar Eyre: “Els dos únics éssers humans de la seva confiança són la germana i la cosina”.

Elionor i Irene de Grècia, la germana de l’àvia | Europa Press

La germana i la cosina de Sofia de Grècia, enemigues de Joan Carles de Borbó

Una història curiosa que revela avui la cronista és per què la cunyada de Joan Carles no el pot ni veure: “Irene va començar a sortir amb Jesús Aguirre abans que aquest es casés amb la duquessa d’Alba. L’ambiciós de Jesús li escrivia poemes i la trucava insistentment, fins que un dia Joan Carles de Borbó va agafar el telèfon i li va dir que deixés en pau la cunyada perquè era molt innocent i es creia les seves mentides. Li va dir que no la tornés a trucar i va tallar radicalment un amor incipient que podria haver canviat el destí de moltes persones. Allò va fer que Irene agafés tanta aversió al cunyat que mai més no va tornar a dirigir-li la paraula“.

La cosina de Sofia tampoc no té bona relació amb Joan Carles: “Tatiana, que és una feminista acèrrima, ha estat testimoni dels menyspreus i humiliacions que ha fet a la seva estimada cosina i ha hagut de netejar-li les llàgrimes, així que al final no va poder suportar-ho més i va deixar d’allotjar-se a Marivent amb ells”.