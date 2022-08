Així va ser el primer xantatge d’una amant a Joan Carles de Borbó

Joan Carles de Borbó continua amagat en el seu palau d’Abu Dhabi, una mansió d’autèntic luxe de la que aquesta setmana n’hem pogut veure fotos per primera vegada. Des d’allà estaria rememorant tota la seva vida, la que ha estat plena de moments que de ben segur que preferiria oblidar per sempre. Entre ells, tots els problemes que li han acabat generant les amants que ha col·leccionat al llarg dels anys.

Corinna ha estat, de llarg, la pitjor de totes elles. Ara mateix, un dels principals maldecaps que té Joan Carles és la demana que li ha interposat l’alemanya… el que derivarà en un judici que podria perjudicar, encara més, la imatge pública de l’emèrit espanyol. També podem destacar Bárbara Rey, una vedette que hauria aconseguit moltíssims diners gràcies a fer xantatge al monarca amb unes gravacions en què es confirmava que havia estat infidel a Sofia de Grècia amb ella.

Doncs bé, semblen que elles dues no han estat les úniques que han fet xantatge a Joan Carles I. Vanitatis publica avui la traïció d’Olghina de Robilant, una comtessa italiana amb qui hauria mantingut una aventura quan era jove. Va ser ella qui va coincidir unes declaracions a la premsa italiana en què assegurava que Joan Carles hauria mantingut relacions amb lla la nit abans a la boda amb Sofia. Des de llavors, la dona hauria anat demanant diners a les revistes a canvi de donar més informació sobre la seva relació.

Una amant italiana de Joan Carles va voler fer-li xantatge | Vanitatis

La comtessa volia explicar-ho tot de la relació amb Joan Carles de Borbó

El punt culminant va arribar quan la revista italiana Oggi va publicar una història en què donava a entendre que Joan Carles era el pare de la filla d’Olghina. Mai no va saber-se la veritat, la que podria haver sortit a la llum en cas que li haguessin comprat el llibre de les seves memòries que va intentar vendre a diverses editorials espanyoles. Ningú no va mostrar interès en el projecte, només Jaime Peñafiel. Finalment, tot allò va guardar-se en un calaix i poc després va saber-se que la Casa Reial havia fet entrega d’un xec a la italiana… el que ara té tota la pinta que van ser diners a canvi del seu silenci.

El que queda clar amb tot plegat és que Joan Carles de Borbó no ha escollit gaire bé les seves amants, tenint en compte tots els problemes que li han generat. L’home no podia quedar-se quiet i l’afició per les dones ha acabat pagant-la cara… ell i la Casa Reial, que hauria hagut de fer entrega d’uns quants pagarés a canvi de mantenir ocults els vicis de l’emèrit.