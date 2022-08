La neboda de Letícia reacciona a la crueltat dels seguidors entre llàgrimes

Carla Vigo continua sent molt activa a les xarxes socials, malgrat les indicacions de la Casa Reial. La neboda de Letícia fas cas omís i opta per aprofitar la fama que li dona formar part de la família per poder viure del teatre i augmentar seguidors de manera constant. El seu perfil d’Instagram és el millor aparador per saber què pensa i com es troba la jove estudiant d’interpretació, que aquest cap de setmana ha publicat un vídeo en què ha aparegut plorant després de rebre un comentari molt cruel sobre la mort de la seva mare.

Cal recordar que Érika Ortiz va treure’s la vida fa ara quinze anys, quan ella només en tenia cinc. La pèrdua va ser molt dolorosa per a tota la família, però especialment per ella que ha hagut de créixer sense el suport d’una mare. Doncs bé, un dels seguidors de Carla no ha tingut això en compte quan ha escrit un missatge que l’ha fet molt de mal. Ella escrivia que ningú no li ha donat res i un usuari responia que no s’ho creia en un comentari de molt mal gust: “No sap ni tan sols què vol, aquesta nena. Necessita massa amor per la manca de la mare i l’única cosa que fa és criticar la tieta”.

Carla Vigo rep la fúria d’un seguidor | Instagram

Carla Vigo reacciona a la crueltat dels seguidors

Molt enfadada, Carla Vigo no dubtava en fer captura del missatge en qüestió i la compartia per criticar que li puguin dir coses així: “El comentari em sembla vomitiu. La persona que diu alguna cosa així com que la meva mare no em va donar amor i que tracto malament a la gent que estimo… Però quin amor m’ha hagut de donar si només vaig viure amb ella cinc anys i quatre mesos. El que va poder m’ho va donar el millor que va poder i va ser súperbé. Així que no parlis de temes així. La pròxima vegada que algú comenti una cosa així, si us plau, penseu-vos-ho molt bé perquè pot ser una cosa que faci molt de mal a la persona a qui li dieu”, reflexiona en un vídeo en el que apareixia plorant visiblement afectada.

La neboda de Letícia esclata contra un comentari | Instagram

Carla Vigo reacciona a la crueltat dels seguidors | Instagram

Carla Vigo mai no ha ocultat que la mort de la mare ha marcat la seva vida, encara que també sempre ha volgut aplaudir el suport i l’amor que li ha donat el pare tots aquests anys. La jove està gaudint de la fama, però episodis desagradables com aquest deixen clar que també en pateix les conseqüències.