La infanta Sofia sorprén amb un nou vestit d’una marca popular

La filla menor de Felip VI i Letícia, Sofia ha estat més d’un cop la reina dels titulars pels seus vestits, sobretot per anar sempre combinada amb la seva germana Elionor. Tot i això, en el seu habitual viatja de vacances, Sofia ha deixat a tothom bocabadat portant un vestit de la famosa marca espanyola Zara, una decisió que no ha estat la primera vegada que pren la infanta en el moment de triar la seva roba. I és que, els vestits de Sofia, a diferència de la seva germana, tendeixen a ser de botigues low cost o assequibles, això sí, sempre amb algunes modificacions.

La Reina Letícia, la Princesa Elionor y la Infanta Sofia durant les vacances a Mallorca / Europa Press

El passat dilluns, la família reial va fer el seu tradicional posat familiar a Mallorca, encara que aquesta vegada es van traslladar de Palma a Valldemossa. Una de les coses que més es va fotografiar va ser el vestit que portava la infanta Sofia, ja que era un model de la marca de roba més famosa de l’estat espanyol: Zara. Tot i això, hi havia algunes modificacions, com per exemple s’havia tancat una mica l’escot o hi havia petites diferències. Aquesta no és la primera vegada que Sofia vesteix amb roba assequible per a gairebé tothom. De fet, en altres ocacions la infanta s’ha vestit amb marques tan conegudes com Inditex o Mango.

El secret de l’alçada de la princesa

Sofia també combina sempre els seus vestits amb sabates planes, ja que és més alta que la seva germana i per tal de crear un efecte de simetria intenta sempre no sobrepassar a la princesa Elionor. Per aquest motiu, sempre es veu a Sofia amb alguna classe de sabata plana i sense plataforma, mentre que la seva germana sempre porta algun petit taló o plataforma que li dona aquests centímetres de més que necessita per ser igual que la seva germana petita.