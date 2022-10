Cristina, Iñaki i la nòvia coincideixen a Catalunya després de la separació

Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin han viscut a Barcelona durant molts anys, una ciutat en la que ara viu el segon dels seus fills des que fitxés per l’equip d’handbol del Barça. Aquest és un dels motius que expliquen que visitin tan freqüentment la capital catalana, en la que és bastant habitual trobar-se’ls. Aquesta mateixa setmana, per exemple, tots dos han coincidit a territori català encara que han fet l’impossible per no veure’s.

Fonts properes a l’exparella, de fet, asseguren que es reparteixen de tal manera que no coincideixin mai a Barcelona quan van a visitar el fill cada 15 dies… el que demostra que la situació entre ell encara no és gaire còmoda. Ara era el torn de Cristina, que s’ha deixat veure per la Ciutat Comtal. I Iñaki, mentrestant, on era? Bastant més al nord, als Pirineus i, més concretament, a la Vall d’Aran. Diversos testimonis l’haurien vist per aquella zona en un parell d’excursions en bicicleta, una afició que no hauria abandonat després de la separació pel que es veu.

Iñaki Urdangarin és un aficionat de la bicicleta des de fa anys | Europa Press

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia, junts a la Vall d’Aran

No ha estat sol, a més a més, ja que afirmen que l’han vist de la mà d’Ainhoa Armentia. Aquesta hauria estat, doncs, una escapada romàntica en la que hauria portat la nòvia a una de les zones que més visitava quan encara era marit de la filla de Joan Carles i Sofia. En aquelles muntanyes hauria après a esquiar i a relacionar-se amb la família política, amb els qui va compartir molts moments durant els inicis de la relació i també en el final. De fet, aquest va ser el punt que van escollir per passar les últimes vacances de Nadal abans d’anunciar el divorci que va acabar desencadenant un terratrèmol mediàtic que encara continua després de gairebé un any.

Cristina de Borbó no s’ha allotjat a l’hotel de sempre, per això, una decisió que diuen que podria haver pres per evitar que els fotògrafs la captessin i pogués donar lloc a més articles.