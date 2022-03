Carmen Borrego revela quants diners ha guanyat a televisió

Carmen Borrego ha coincidit l’entrevista de la seva vida. La filla petita de María Teresa Campos protagonitza la portada de Diez Minutos, en la que aplaudeixen que s’hagi sincerat davant de Kiko Hernández, el seu company de Sálvame. Més sincera que mai, parla clar sobre la seva família i també sobre els problemes econòmics que ha patit al llarg d’aquests anys. La seva ha estat una carrera televisiva prou bona, el que l’ha ajudat a guanyar més de vuit milions d’euros. El problema? Que no hauria sabut gestionar-ho i ho hauria acabat perdent tot: “Tots aquests diners han marxat perquè he estat molt capriciosa”, reconeix.

La relació de Carmen Borrego i Kiko Hernández mai no havia estat tan bona com fins ara. La tertuliana assegura que l’ajuda que va oferir-li en un moment complicat ho va canviar tot: “Jo he tingut la possibilitat de trucar-te per dir-te que m’estaves fent mal i vaig pensar que reaccionaries pitjor, però no ets cap ogre. Jo estava molt malament i tu em vas ajudar quan ni tan sols érem amics”. A qui no ha deixat tan bé ha estat a María Patiño, qui també treballa amb ells al programa del cor de Telecinco: “Ella ha estat la persona que ha estat més dura amb mi. M’ha acusat de coses que han fet que em sentís molt malament… És fotut que digués públicament que jo era una estafadora”.

Carmen Borrego se sincera sobre els problemes econòmics | Diez Minutos

La part més interessant de la conversa tenia com a protagonistes la seva mare i la seva germana, per això. María Teresa Campos ha estat notícia recentment per la seva petició de feina desesperada. Vol tornar a treballar perquè reconeix que no sap què fer a casa, a més a més que necessitaria una distracció per oblidar els problemes que l’envolten. Aquest any ha estat dur per a ella, sobretot per culpa de la mala relació entre les filles i la neta. S’han dit de tot a televisió, però darrerament sembla que s’han instaurat en un clima més calmat: “És molt important per a mi que ens haguem reconciliat. La meva mare no es mereix que ens barallem… Ara ella està fenomenal, però té èpoques en les que està més decaiguda. A més a més que s’ha tancat en si mateixa i això no la beneficia”.

“Ara Terelu i jo estem molt bé, però la nostra relació no és la mateixa després dels problemes que hem tingut. A poc a poc, jo crec que ho aconseguirem. Les dues estem contentes que tota aquesta merda hagi acabat perquè no ens ha beneficiat a cap de nosaltres”. Precisament sobre Terelu ha volgut destacar què pensa: “Ara mateix li diria que sigui forta, perquè últimament té molts moments de debilitat. Em costa veure-la tan dèbil… La veig més trista i no la veig feliç“, confessa sobre la seva germana.