Carlota Corredera, sense feina i angoixada: “Està en crisi”

Carlota Corredera s’ha quedat sense feina poc abans de fer 48 anys, el que hauria començat a preocupar-li després d’unes primeres setmanes plena d’optimisme. La presentadora de Sálvame ha estat una de les víctimes del canvi radical que ha hagut de fer el programa del cor de Telecinco per intentar millorar les audiències.

La periodista gallega va intentar vendre el seu acomiadament com un comiat voluntari, el que no es creu pràcticament ningú. Informalia deixa caure, de fet, que és un secret a veus que el seu va ser un “acomiadament disfressat” que té molt a veure amb el seu posicionament dràstic a favor de Rocío Carrasco.

En aquell moment, Carlota Corredera va dir que marxava després de 13 anys perquè volia provar sort en altres projectes. El problema seria que aquestes feines no han acabat de concretar-se i encara continua sense feina: “Realment, no va haver-hi mai un projecte en marxa per a ella. El que més li preocupa és que no el tindrà tampoc en un futur proper perquè, senzillament, a Mediaset ja no la volen“. Unes declaracions amb les que es demostra que no té un futur professional molt carregat de feina, almenys a mig termini.

Carlota Corredera esclata a Sálvame | Telecinco

Carlota Corredera es troba sense projecte professional

No contents amb això, també afirmen que feia temps que la volien fer fora “i no sabien com“. En l’acomiadament dels directors van veure la possibilitat perfecta per fer-la fora també a ella. La diferència? Que ells a poc a poc han anat tornant en petites dosis, mentre que a ella no se l’ha tornat a veure: “Carlota Corredera continua desapareguda i sense projecte“.

Al principi creuria que es tractava d’una situació temporal i que era normal que li costés trobar feina després de 13 anys en el mateix programa. Ara que han passat un parell de mesos, però, comença a angoixar-se: “Està atabalada i en crisi perquè no veu molt clar això dels nous formats. Comença a dubtar del seu futur i comença a pensar en altres sortides professionals a les que acollir-se. Ha trucat a més d’una porta i no ha rebut les respostes que esperava”.

“Ella vol treballar i continuar a Sálvame. Li encantaria formar part del programa fins a l’últim moment perquè per a ella és com un bebè i sap que no li queda molt”. Ella va marxar assegurant tot el contrari, que necessitava fer una altra cosa. És per això que sorprenen aquestes declaracions, ja que no quedaria clar què és el que vol realment.

La presentadora deia que tenia projectes que encara no han sortit

En les primeres declaracions que va concedir la gallega, va deixar clar que no havia tornat a veure Sálvame perquè “necessitava desconnectar“. En tot moment ha volgut deixar clar que no es quedaria sense feina, el que sembla que no és tan cert com volia fer creure: “No puc avançar res perquè és molt aviat encara. Hi ha televisió i coses que no són de televisió… Això és tot el que puc dir. De debò que ara mateix la meva prioritat és carregar les piles, que és el que més necessito per afrontar qualsevol cosa. La meva prioritat és recuperar-me de tanta feina, tanta exposició i tant de tant”, deia en aquell moment.

Encara no ha rebut cap oferta en ferm, ni de televisió ni sense. Caldrà esperar per veure si era cert el que deia o simplement ho va fer per fer pensar que no es quedaria sense feina. Sigui com sigui, el que queda clar és que ara mateix no té ingressos i que haurà de continuar picant portes fins que algú confiï en ella.