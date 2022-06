La faceta més desconeguda de Carlos Sobera: empresari d’èxit

Carlos Sobera és un dels presentadors de moda des que Mediaset li confiés el projecte de First Dates. La veritat és que el seu paper al capdavant del programa de cites agrada bastant, per la qual cosa van premiar-lo com a presentador suplent de Supervivientes en unes gales que s’emetien a Cuatro. El següent pas? Ascendir-lo al segon d’altres realities emesos a Telecinco com Secret Story. Això l’ha ajudat a guanyar repercussió mediàtica, e que també ha tingut efectes en la seva economia… la que s’ha accentuat en aquests darrers anys.

De fet, avui mateix Vanitatis treu a la llum una informació molt sucosa sobre ell. Segons el mitjà digital, el presentador basc tindria una faceta oculta: la d’empresari d’èxit. La pandèmia va afectar molt a les seves empreses, però sembla que ha pogut recuperar l’estabilitat ràpidament. La gran majoria de les seves societats estan lligades al món dels espectacles i de la cultura, les que li funcionaven molt bé. Amb l’arribada del coronavirus, però, va tancar l’any amb pèrdues per primera vegada.

Una d’aquestes societats estava a nom de la seva dona, qui exercia el càrrec d’apoderada. Era una de les seves empreses millors valorades, ja que deien que podria vendre’s per més de tres milions d’euros. Avui dia està inactiva, ja que el 2020 va tenir unes pèrdues de 115.000 € que no volen repetir. La gran sacrificada ha estat una empresa que dedicava al món de les arts escèniques i que va tancar l’any fiscal amb un valor de tres milions d’euros.

Carlos Sobera compagina la televisió amb els negocis | Telecinco

II què va fer Carlos Sobera al respecte? Sembla que va decidir ser prudent i va prendre la decisió d’extingir algunes d’aquestes empreses abans d’endeutar-se, un procés que ha seguit amb altres societats que té en procés de liquidació ara mateix. La qüestió és que té societats molt solvents i prefereix centrar-se en aquestes perquè el pes de la seva economia recaigui en aquelles que funcionen, les que ara potenciarà després d’una neteja general que acabarà beneficiant-les.

Carlos Sobera pateix un atac de pànic en directe

La setmana passada, el presentador va protagonitzar una escena molt comentada quan va enfrontar-se a la seva por a les atures en un programa de televisió. Los miedos de… intenta ajudar personatges coneguts a superar unes fòbies que mai no havien revelat que tenien. En el cas del basc, va haver de pujar a una caiguda lliure de nens, en la que va patir moltíssim fins al punt de perdre els nervis i començar a insultar tothom enmig d’un atac de pànic. Poc després va demanar perdó per la seva actitud, així com per no haver superat el repte que li proposava l’espai de Cuatro.