Carlos Sobera pateix un atac de pànic en directe

Carlos Sobera ha estat el protagonista de l’últim Los miedos de… a Cuatro, un programa nou que convida personatges coneguts i els ajuda a enfrontar-se a algunes de les seves pors més profundes. La gran majoria de vegades estan causades per algun trauma del passat, el que acaben explicant després de tenir-los ocults fins ara. El presentador de Telecinco, més conegut des que comencés a presentar First Dates i Supervivientes, ha tret a la llum que li fan pànic les turbulències dels avions: “El meu cos sempre reacciona de la mateixa manera, a més a més. M’encongeixo, m’entren suors fredes, m’agafo amb molta força als avantbraços dels seients i li agafo la mà a la meva dona si està al meu costat. És una sensació horrorosa“.

En aquesta intervenció televisiva, Carlos Sobera ha sorprès en aparèixer acompanyat de la seva dona. Patricia ha estat al seu costat durant molts anys, una dona a qui considera la seva principal aliada: “No hi ha ningú com ella per calmar-me i cuidar-me quan pateixo aquests atacs de pànic. L’únic que espero és que en aquesta prova ella també estigui amb mi i no contra mi, perquè hi ha vegades que és una mica insolidària i es riu dels meus atacs de pànic“.

Carlos Sobera supera su miedo a las turbulencias de la mano de su mujer, Patricia: "No hay nadie como ella para calmarme y cuidarme" ❤️ #LosMiedosDe https://t.co/HPmrnojuB0 — Los miedos de (@losmiedostv) May 31, 2022

Carlos Sobera, molt espantat en una escena molt curiosa

El programa volia ajudar-lo a deixar enrere aquesta sensació de por extrema, per la qual cosa l’han pujat a una caiguda lliure infantil perquè experimentés la sensació de caure al buit i veiés que no passa res. Quin ha estat el problema? Que Carlos Sobera ho ha acabat passant tan malament que no ha pogut evitar patir un atac de pànic. La presentadora del programa de Cuatro creia que estava exagerant fins que, ha arribat un punt, en què ha vist que realment el basc ho estava patint moltíssim: “La mare que em va parir. Si us plau, baixeu-me. Us ho demano per Déu! M’estic marejant molt. Em fa pànic aquesta atracció”, deia visiblement alterat abans de deixar anar un parell d’insults.

Fes clic a la imatge per veure l’atac de pànic de Carlos Sobera | Cuatro

Mai no havíem vist la seva cara més maleducada, per la que després ha demanat perdó: “Sé que he deixat anar un parell d’insults, em sap greu. Només us demano que no s’apropi ningú a mi. No m’ha fet por l’altura, sinó el moviment frenètic que fa perquè et crea la mateixa inseguretat que si et pugessis a la caiguda lliure dels adults. No tornaré a un parc d’atraccions mai més en la meva vida”. Era d’esperar que no fos tan fàcil superar la por a les altures, el que reconeix que li ha fet passar moments molt durs: “Recordo un vol en direcció a Sevilla en el que vam passar per una zona de turbulències quan sobrevolàvem Guadalajara. Ho vaig passar fatal. De fet, va estar a punt de donar-me un infart“.

El miedo a la sensación de caída libre se apodera de Carlos Sobera: se niega a subir en la atracción para adultos y termina en la infantil 😱 #LosMiedosDe https://t.co/OEdjJfaz4E — Los miedos de (@losmiedostv) May 31, 2022

Carlos Sobera sorprèn amb la seva faceta més poruga

Els teleespectadors es quedaven amb la boca oberta en veure aquesta versió tan fràgil i poruga del presentador, que sempre es mostra molt segur de si mateix. En aquesta ocasió, no ha servit de res comptar amb l’ajuda i el suport de l’altra presentadora, una companya de professió que no ha aconseguit que Carlos Sobera superés la seva por però que sí li ha extret la promesa que continuarà treballant per deixar-la enrere. Sembla que el programa de Cuatro no està fent tan bona audiència com pretenien, ja que creien que era una bona idea treure a la llum els traumes d’alguns famosos perquè això generaria molta curiositat entre els teleespectadors més tafaners. Hauran de continuar buscant nous personatges que cridin més l’atenció, per això, o optar per un canvi de franja televisiva per intentar captar més audiència.