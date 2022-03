Belén Esteban revela el veritable motiu de la seva absència a ‘Sálvame’

Fa pràcticament un mes que Belén Esteban no apareixia al programa ‘Sálvame’, on treballa com a tertuliana. Molt s’ha especulat durant aquests dies sobre la seva absència, però aquest dijous ha estat la pròpia Belén qui ho ha aclarit. La ‘princesa del poble’ ha tornat al programa i s’ha explicat: “Durant aquest temps he hagut d’escoltar i veure de tot. Primer vaig marxar per fer coses de la meva empresa, i vaig estar a Dubai, amb ‘Sabores de la Esteban’. Em va anar molt bé, i vaig ser molt feliç”, ha començat dient -una informació, aquesta, que ja es coneixia-.

Belén Esteban a ‘Sálvame Lemon Tea’ | Telecinco

Seguidament, Belén ha donat més detalls: “Vaig tornar, i no em trobava gaire bé. I he estat malalta, perquè la veritat és que vaig agafar la Covid-19. Ho he passat malament, però he estat una privilegiada, perquè amb tot el que hem passat en aquest país seria injust que jo digués que ho he passat malament. No he estat en un hospital, però jo tinc problemes de sucre”. Alhora, ha assenyalat que estava vacunada amb les tres dosis, així com també amb la vacuna de la grip.

Belén Esteban parlant amb Terelu Campos | Telecinco

“He de donar gràcies al meu metge i al meu infermer, perquè he estat molt controlada. El que passa és que amb el problema de sucre tot es complica una mica més. Ho he passat en casa, però he estat molts de dies donant positiu i era molt fàcil que el contagiés”, ha continuat explicant la tertuliana més famosa del programa de les tardes de Telecinco.

Enhorabona a Jesulín i María José

Un cop aclarit el motiu de la seva absència, María Patiño i Terelu Campos li han preguntat per les primeres imatges que s’han fet públiques de María José Campanario embarassada: “Jo ho vaig dir des del primer moment, dono l’enhorabona a Jesulín, a María José i a tota la seva família“.