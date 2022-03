Belén Esteban li retreu a Jorge Javier que no anés al seu aniversari

Belén Esteban i Jorge Javier Vázquez són amics, però sembla que sempre estan a la gresca i troben algun motiu per enfadar-se o retreure’s coses. Tot va començar durant l’emissió del programa ‘Sálvame’, quan el programa de les tardes de Telecinco va emetre un vídeo parlant dels famosos que havien anat a veure a Jorge Javier Vázquez al teatre Reina Victoria, on ha estat interpretant ‘Desmontando a Séneca’, i el que no hi van assistir. En acabar el vídeo, el presentador li demanava la seva opinió a Belén Esteban, però ella s’hi negava: “No vull parlar sobre aquest tema”, es limitava a dir.

Jorge Javier Vázquez | Telecinco

Tot i així, el presentador insistia, fins que la tertuliana va esclatar i va dir el que pensava: “A tu et fa mal que no vagin a veure’t al teatre, però després et conviden als aniversaris i no hi vas. A mi em va fer mal que no vinguessis al meu, sincerament”. Jorge Javier, en canvi, replicava: “Que no em molesta! Només em molesta amb Lolita Flores que li he dit mil vegades que vingui, i em va dir que sí, i no ha vingut. Doncs res, ja s’ha acabat l’obra!”, exclamava dirigint-se explícitament a la filla de Lola Flores.

Belén Esteban | Telecinco

La sang no arriba al riu

Malgrat aquest retret claríssim i frontal de Belén Esteban, el cert és que el presentador no s’ho va prendre malament i la cosa no va anar a més, ja que en altres ocasions amb comentaris així s’ha posat en marxa una autèntica guerra entre presentador i tertuliana. Tot i així, tots dos són bons amics i intenten no fer-se mal, perquè ja saben com poden acabar els seus enfrontaments. Fins i tot han arribat a discutir-se per temes polítics i, com a conseqüència, passar dies emprenyats i sense parlar-se. En aquesta ocasió, però, la sang no ha arribat al riu.