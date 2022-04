Belén Esteban, molt contundent, respon a Marta Riesco

Belén Esteban no s’ha tallat ni un pèl i ha respost, molt contundent, a Marta Riesco. La periodista va dir fa uns dies que “hi ha periodistes que poden ser cantants o actors de teatre. Jo em pixo de gent com Belén Esteban, que no ha fet res a la vida res més que estar amb una persona coneguda”. I, seguidament, va deixar anar un ferotge atac: “Jo, com a mínim, he anat a la universitat“. I, tal i com era d’esperar, Belén Esteban ha replicat.

La resposta ha arribat des del programa ‘Sálvame’, on treballa com a tertuliana. “Estic del tema de les carreres i els títols fins a dalt. Portar 25 anys a la televisió no és fàcil i crec que si hi sóc és per alguna cosa, i no és perquè sigui periodista”. Així de contundent s’ha expressat l’exdona de Jesulín de Ubrique de les crítiques que li va fer Marta Riesco en unes declaracions als periodistes quan arribava a la seva festa d’aniversari, a la que no va assistir Antonio David Flores i que ha provocat la ruptura de la parella.

Marta Riesco – Telecinco

Tot va començar quan la col·laboradora de ‘Sálvame’ va fer unes dures declaracions contra l’ex d’Antonio David assegurant que “jo quan la veig a la televisió em pixo de riure”. I Marta Riesco no va trigar a respondre. Però el problema entre totes dues ve de lluny, perquè Belén Esteban no compra la teoria que afirma que Marta no vol la popularitat que li ha sobrevingut: “Ella en realitat està encantada. És cantant, periodista… Però no és anònima”, va opinar.

Cal recordar, però, que Belén va ser la que va destapar la relació entre tots dos, quan l’exguàrdia civil encara estava casat. El programa ‘Sálvame’ va emetre un vídeo on se’l veia abraçant a la periodista, i tot i que ell intentava dissimular, Belén va dir: “És la nostra companya Marta Riesco”.