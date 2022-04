El marit de Belén Esteban rep una oferta de feina de 30.000 € setmanals

Belén Esteban ha fet molts diners a televisió. Poques persones han tret tant de profit a la seva relació amb un personatge famós com ha fet amb ella, que va començar a anar als platós quan es va separar del torero Jesulín de Ubrique. Han passat més de 20 anys, però la tertuliana continua a primera línia mediàtica gràcies a la seva cadira a Sálvame. Fins i tot ara que el programa del cor està acomiadant gent, a ella la premien amb una secció pròpia.

Sempre que s’apropa l’estrena de Supervivientes, molts teleespectadors es pregunten si finalment la convenceran per anar-hi com a participant. Ella sempre s’ha negat, per la qual cosa opten per intentar-ho amb el seu marit. Veure Miguel Marcos a l’illa deserta d’Hondures generaria moltíssima audiència, per la qual cosa li haurien arribat a oferir el sou més alt: 30.000 € per setmana. Tenint en compte que el reality dura tres mesos, l’infermer podria arribar a guanyar 360.000 € si arribés a la final.

Enguany ho haurien tornat a intentar, però Miguel hauria rebutjat l’oferta una altra vegada. Diverses revistes del cor publiquen que el tècnic sanitari no vol saber res de la premsa rosa, per la qual cosa no vol acceptar una oferta que l’obligaria a parlar de la seva vida personal. Belén Esteban sempre ha intentat mantenir aquesta relació allunyada del focus perquè ell vol continuar sent una persona anònima, el que deixaria de ser en el primer moment en el que trepitgés un plató de televisió.

Miguel Marcos i Belén Esteban intenten mantenir la relació allunyada del focus | Europa Press

De moment continuarà sense acceptar i no el veurem com a participant d’aquesta edició, la que comença amb sorpreses entre els seus concursants. Més endavant, ja es veurà. Sembla probable que es mantingui en l’anonimat mentre ella conservi el seu sou, el que els permet tenir l’estabilitat econòmica que necessiten. En cas que el programa del cor hagués de cancel·lar-se, podria ser que tot canviés i comencéssim a veure’l a portades de revista i realities de televisió.