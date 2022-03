Filtren quants diners va guanyar Belén Esteban durant el confinament

Belén Esteban és una de les col·laboradores més estimades pels teleespectadors de Telecinco. L’ex de Jesulín de Ubrique ha sabut explotar la seva unió amb el torero, fins al punt de convertir-se en una de les tertulianes millor pagades de la televisió. Després de més de vint anys en antena, el seu caixet s’hauria disparat i estaria cobrant xifres desorbitades. La revista Lecturas ha tingut accés als seus comptes durant l’any passat, concretament treu a la llum quants diners hauria ingressat durant el confinament.

El coronavirus va forçar moltíssimes empreses a sol·licitar un ERTO, però aquest no va ser el seu cas. De fet, Belén Esteban no hauria notat que el seu sou es rebaixés el més mínim… més aviat tot el contrari. I és que la princesa del pueblo va guanyar 31.250 € al mes durant el confinament. Aquest seria el sou que va proporcionar-li la seva empresa d’alimentació, la que hauria duplicat el que s’emporta gràcies a l’augment exponencial de les vendes.

A Belén li va ajudar molt que Sálvame continués emetent-se, ja que ella presentava una secció de cuina des de casa que hauria incrementat l’interès pels productes que ofereix la seva empresa alimentària. En l’entrevista que va concedir a La Resistencia fa un parell de mesos, va reconèixer que havia invertit molts diners en els camions i la producció de més productes. Cal recordar que la tertuliana ofereix gaspatxo, salmorejo, crema de verdures i una bossa de patates fregides al seu nom.

La seva carrera televisiva està sent molt exitosa des de l’inici i ningú no s’imagina el programa del cor de Telecinco sense ella. Ara bé, Belén és conscient que la feina en antena pot acabar en qualsevol moment i per aquest motiu opta per expandir els seus negocis i intentar guanyar diners fora d’aquí. Sembla que l’empresa de menjar li funciona, així que continuarà proposant més productes i més varietat.