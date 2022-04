Declaracions bomba d’Antonio David, les primeres després de la ruptura

Marta Riesco ha tocat fons després de la ruptura d’Antonio David Flores. La reportera d’El Programa de Ana Rosa va trencar amb ell en directe en adonar-se que mai no la prioritzarà i que tampoc no vol presentar-la oficialment com la seva parella. Des que esclatés aquesta bomba, la premsa del cor ha perseguit la jove sense parar i li han dit de tot. La tensió ha arribat a tal punt que, fins i tot, hauria protagonitzat una baralla amb Belén Esteban en ple carrer. Per tot això, finalment ha decidit demanar la baixa i prendre’s uns dies de descans. No és el primer cop que ho fa, ja que també va actuar de la mateixa manera quan va saber-se que era ella la nova xicota d’Antonio David.

Ho ha anunciat en un post en el seu perfil d’Instagram: “Necessito evadir-me de tot… de tanta crítica, de tanta exposició, de tantes provocacions, de tants i tants comentaris negatius de gent que no em coneix. Necessito respirar i comprovar que continuar havent-hi llum en un túnel que s’enfosqueix per segons. Necessito uns dies per trobar-me a mi mateixa i refugiar-me en els meus”.

Marta Riesco deixa la feina per salut mental | Instagram

Aquest comiat temporal de la reportera coincideix amb la publicació de les primeres paraules d’Antonio David Flores arran de la ruptura. L’ex d’Olga Moreno, que recordem que va ser notícia fa un parell de mesos pel divorci i posterior relació amb Marta Riesco, ara torna a estar a primera línia mediàtica. No havia dit res fins ara, que ha concedit unes declaracions bomba a Aurelio Manzano. Assegura que el titular que n’ha extret és el següent: “Jo vaig enamorar-me de Blancaneu i s’ha convertit en Malèfica“. Una declaració d’intencions que deixaria clar que culpa directament a Marta Riesco d’haver canviat des que estan junts.

“Antonio David diu que va enamorar-se d’una noia de debò, discreta i professional. Ara bé, a poc a poc ha anat adonant-se que a ella li agrada fer un xou de la relació. Jo no l’he vist a ell dient que t’estima, que està enamorat, que té parella… mentre que tu has relatat gairebé tota una vida sentimental completa”, deia l’amic d’Antonio David.

Marta Riesco, sobre Antonio David Flores: "Le he llamado, le he mandado mensajes, ha sido él quien no ha querido contestar" #YaSonLasOcho11A https://t.co/mkE2hCQMaD — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) April 11, 2022

Marta Riesco, que era en plató en el moment en què el company ha tret això a la llum, es quedava amb la boca oberta i assegurava que no es creu res: “Tot això que dius és una ximpleria”. I, una altra vegada, assegurava que Antonio David no l’ha trucat i que no han estat en contacte des que es produís la ruptura.